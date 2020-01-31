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صحفيو جريدة «المال» ينعون ببالغ الحزن والأسى الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية
المال - خاص 7:46 م, الجمعة, 31 يناير 20 7:46 م, الجمعة, 31 يناير 20

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تنعي جريدة «المال» وجميع الصحفيين العاملين بها، الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي، إثر حادث أليم اليوم الجمعة على طريق «القاهرة – الإسكندرية».

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية، وفقا لتصريحات مدير المستشفى.

وعمل الزميلان زكية هداية وأحمد المنسي في جريدة “المال” منذ أكثر من عام .

وكان عمرو بدر عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قد نعى الزميلين اللذين وافتهما المنية، اليوم وكتب عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”: “خبر صادم ومؤلم.. البقاء لله في الزميلين والصديقين أحمد منسي وزكية هداية.. اللهم تقبلهما بواسع رحمتك”.

وتقدم «المال» خالص العزاء لأسرة الزميلين.

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بقلم المال - خاص

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