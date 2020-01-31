صحفيو جريدة «المال» ينعون ببالغ الحزن والأسى الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية

تنعي جريدة «المال» وجميع الصحفيين العاملين بها، الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي، إثر حادث أليم اليوم الجمعة على طريق «القاهرة – الإسكندرية».

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية، وفقا لتصريحات مدير المستشفى.

وعمل الزميلان زكية هداية وأحمد المنسي في جريدة “المال” منذ أكثر من عام .

وكان عمرو بدر عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قد نعى الزميلين اللذين وافتهما المنية، اليوم وكتب عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”: “خبر صادم ومؤلم.. البقاء لله في الزميلين والصديقين أحمد منسي وزكية هداية.. اللهم تقبلهما بواسع رحمتك”.

وتقدم «المال» خالص العزاء لأسرة الزميلين.