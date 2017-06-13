صحفيون ينددون بتصريحات الكنيسى لحجب المواقع

البلشي: طلقات نار فى الهواء مجاملة لصاحب الفرح بدر: المفترض أن دور هذه النقابات الدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين مكاوي: تدخُّل غريب فى غير اختصاصهم وما هو إلا عمل سياسى رحاب صبحي تعليقًا على تصريحات حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، المؤيِّدة لقرارات حجب المواقع الصحفية، أكد خالد

البلشي: طلقات نار فى الهواء مجاملة لصاحب الفرح

بدر: المفترض أن دور هذه النقابات الدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين

مكاوي: تدخُّل غريب فى غير اختصاصهم وما هو إلا عمل سياسى



رحاب صبحي



تعليقًا على تصريحات حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، المؤيِّدة لقرارات حجب المواقع الصحفية، أكد خالد البلشى، رئيس تحرير موقع البداية الذي تم حجبه، أن نقابة الإعلاميين عليها أن تنشغل بإجراءات تأسيسها، فهى ليست طرفًا فى الموضوع أصلًا؛ لأن مهمتها تولِّي شئون الإعلاميين، لذلك فإنني أؤكد أن هناك أشياء لا يجب الرد عليها من الأساس أو التعامل معها بجدية، فرغم أن النقابات يجب أن يكون دورها الدفاع عن الحريات، لكن هناك من يريد أن يطلق النار فى الهواء مجاملة لصاحب الفرح، وهؤلاء هم أنفسهم كانوا يفعلون نفس الأمر أيام مبارك، وبعد سقوطه هاجموه!





بينما علَّق عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الذي تم حجبه أيضًا، بأن هذه التصريحات إنما تدل على حجم المأساة التي نعيشها فيما يتعلق بالحريات الإعلامية والصحفية، فالمفترض أن دور النقابات الأول الدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين، وها نحن نرى أن نقابة الإعلاميين هي التى تؤيد الحجب!

وأضاف الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر الحديثة للعلوم، أنه ضد حجب المواقع بصفة عامة، وأن التقييد ليس هو الإصلاح المفيد والحل لأى دولة، لكن هناك ردودًا كثيرة وحلولًا للرد بالمنطق، ولسنا فى العصور الوسطى بل فى القرن الحادي والعشرين.

وأكد مكاوى أن نقابة الإعلاميين عليها أن تلتفت لعملها فيما يتعلق بالقيد وتهتم بأمور الإعلاميين، وعمومًا فهو تدخُّل غريب، ومن المفتروض أن يهتموا بشئونهم، فهذا تدخُّل فى غير اختصاصهم، وما فعلوه ما هو إلا عمل سياسى.

كان حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، قد صرح بأن النقابة تؤيد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بحجب عدد من المواقع التى تهدد الأمن القومى المصرى، وأن هذا الإجراء ليس بدعة أو تقييدًا للحرية، مؤكدًا أن كل دول العالم عندما تتحسس أي مخاطر من أى وسيلة إعلامية تهدد أمنها القومى، تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايته.

وأضاف الكنيسي أن هناك العديد من الدول قامت بمثل هذه الإجراءات، ومنها فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وكوبا؛ لحماية أمنها القومى.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلام حرية، والحرية مسئولية، ودعا جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكترونى، إلى الالتزام بالمصداقية والمعايير المهنية فيما تقدمه من مواد إعلامية؛ حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وأن الدولة المصرية عادت بقوة عبر مؤسساتها، وعازمة على ضبط الأداء الإعلامى من بعض التجاوزات لبعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية، التى لا تراعى مصلحة الوطن وأمنه القومى فى ظل معركتها ضد الإرهاب ومعركتها للتنمية.