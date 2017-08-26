صحفيون ضد التعذيب: 4 انتهاكات ضد زملاء في أسبوع

إيمان عوفسجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، في نشرته الدورية 4 انتهاكات ضد الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ببعض المحافظات، على مدار الأسبوع الماضي، أثناء تأدية عملهم الصحفي، كان أبرزها تغريم رئيس تحرير جريدة التحرير، وصحفيين بذات الجريدة، 60 جنيها في "سب الزند".كما كشف المرصد، تفاصيل اتهام مح

إيمان عوف

سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، في نشرته الدورية 4 انتهاكات ضد الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ببعض المحافظات، على مدار الأسبوع الماضي، أثناء تأدية عملهم الصحفي، كان أبرزها تغريم رئيس تحرير جريدة التحرير، وصحفيين بذات الجريدة، 60 جنيها في “سب الزند”.

كما كشف المرصد، تفاصيل اتهام محامية بمكتب نقيب المحامين، سامح عاشور، لصحفي بالسب والقذف.

قال عبدالله محمد، المحامي: إن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، المنعقدة السبت 19 أغسطس 2017، غرَّمت كلًا من الصحفيين هدى أبوبكر، وإسماعيل الوسيمى، 25 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم إبراهيم منصور رئيس تحرير الجريدة 10 آلاف جنيه لذات الاتهامات، بالإضافة إلى نشرهم أخبارًا ومعلومات كاذبة، وإلزامهم جميعًا بالمصروفات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

اتهام عبر بلاغ للنيابة

تقدمت المحامية سارة إبراهيم، في السبت 19 أغسطس 2017، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، تتهم فيه كلًا من عضو الجمعية العمومية بنقابة المحامين، عبدالحميد يونس رحيم، والصحفي بـ”صوت الأمة”، علاء رضوان، بالسب والقذف.

تقارير وإصدارات

أصدر “صحفيون ضد التعذيب”، تسلسلا زمنيا لصحفيي “رصد”، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لاعتقالهم، وذلك تحت عنوان: “18 محطة في محاكمة صحفيي رصد”.