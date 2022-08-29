«صحفية» في قائمة أغنى أباطرة العقارات في العالم

نجحت وو ياجون، سيدة الأعمال الصينية في دخول قائمة أغنى المليارديرات في العالم الذين تمكنوا من جمع ثرواتهم الشخصية من العمل في قطاع العقارات ، لتصبح العنصر النسائي الوحيد في القائمة.

ياجون التي كانت تُصنف في السابق أغنى إمرأة عصامية في العالم، استهلت مشوارها المهني كمحررة صحفية لدى وكالة أنباء محلية، قبل أن تتجه إلى عالم العقارات وتصبح من كبار المستثمرين فيه.

وأثناء عملها محررة صحفية، كانت وكالة الأنباء التي تعمل بها ياجون تخضع لسيطرة مكتب البناء التابع لحكومة بلدية تشونجتشينج، وهو ما مهد الطريق أمامها لتأسيس شبكة من العلاقات التي استغلتها جيدا في وقت لاحق في مجال العقارات.

تشغل ياجون الآن منصب المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة “لونجفور بروبيرتيز” العقارية العملاقة التي التي تحقق إيرادات سنوية تُقدر بمليارات الدولارات، والتي كان قد تم طرحها في بورصة هونج كونج في العام 2009.

البداية والانطلاق

امتهنت ياجون في بداية حياتها مهنة الصحافة، حيث كانت تعمل لدى وكالة “شيرونج” الصينية المحلية لمدة خمس سنوات، وخلال هذه الفترة تمكنت من بنا شبكة علاقات قوية في الدوائر الحكومية وعالم الأعمال، ما ساعدها على التخطيط وبدء خطوتها التالية.

وفي العام 1993 قررت مع زوجها السابق “تساي كوي” إطلاق نشاطهما التجاري الخاص. وبالفعل استلهمت “وو” فكرة النشاط التجاري، بعدما واجهت مجموعة كبيرة من المشاكل أثناء محاولتها شراء شقتها الأولى، من نقص في إمدادات الغاز إلى السكن والإضاءة وخدمات المصعد السيئة.

أسس الزوجان شركة “لونجفور بروبرتيز” للتطوير العقاري، التي تغير اسمها الآن إلى “لونجفور جروب هولدنجز”، وشغلت “وو” منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة ست سنوات، ثم رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2007 إلى أواخر العام الماضي.

في 1997 باعت شركة “لونجفور” أول مشروع سكني لها في تشونج تشينج، مسقط رأس “وو”، مقابل 157 دولارًا للمتر المربع، وهو ما كان يزيد على مثلي متوسط دخل الأسرة الصينية في ذلك الوقت.

كانت إيرادات “لونجفور”، التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، قد بلغت ما إجمالي قيمته 10.7 مليار دولار في العام 2017، وتعمل في 47 مدينة، وتُقدر قيمتها السوقية بأكثر من 17 مليار دولار، وتوظف نحو 20 ألف موظف، وفقًا لمجلة”فورب” الأمريكية

جدير بالذكر أن ياجون كانت قد صُنفت من قبل “بلومبرج” على أنها أغنى إمرأة عصامية في العالم.

التقاعد

كما حصلت على لقب أغنى امرأة في الصين في العام 2012. وكانت المليارديرة الصينية قد قررت في نوفمبر 2018 التقاعد وترك منصب رئيس مجلس الإدارة، ونقلت أسهمها في الشركة إلى ابنتها.

كان صافي ثروة ياجون البالغة من العمر 58 عاما، كانت قد بلغ 8.3 مليارات دولار في العام 2019.

يُشار إلى أن ياجون تتواجد ضمن قائمة أغنى مليارديرات العالم في قطاع العقارات، حيث تحتل المرتبة الثانية في القائمة خلف رجل الأعمال ستان كروينكي، فيما يحتل المركز الثالث قطب الأعمال دان جيلبرت.