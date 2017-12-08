صحفية اسرائيلية: ترامب ظن أنه سيدخل التاريخ مثل السادات

- ترامب تعرض لضغوط كبيرة من قبل إسرائيل للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيلعادل عبد الجواد:كشفت "أورلي أزولاي" الصحفية الإسرائيلية لدي صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي ترامب لإتخاذ قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.وقالت "أزولاي" لصحيفة يديعوت أحرونوت: "يجب النظر

– ترامب تعرض لضغوط كبيرة من قبل إسرائيل للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل



عادل عبد الجواد:

كشفت “أورلي أزولاي” الصحفية الإسرائيلية لدي صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي ترامب لإتخاذ قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقالت “أزولاي” لصحيفة يديعوت أحرونوت: “يجب النظر إلى وعود ترامب خلال حملته الانتخابية، تلك التي لم يستطع أن يحقق أيا منها حتى الآن وهي: إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، إلغاء خطة أوباما للتأمين الصحي، بناء السور مع المكسيك، إجراء إصلاح شامل في سياسة الهجرة للولايات المتحدة”.

وأضافت الصحفية الإسرائيلية: “حرص ترامب على أن يبين لأنصاره ومحبيه أنه يصنع التاريخ، مؤكدا لناخبيه أنه سيدخل التاريخ كالرئيس الذي صنع السلام في الشرق الأوسط”، في إشارة إلي الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشارت أزولاي إلى أن ترامب كان مضطرا إلى إنجاز وعد من وعوده من أجل إرضاء الأمريكيين الذين صوتوا له بناء على هذه الوعود، وإعادة شعبيه التي بدأ يفقدها في هذه المرحلة من ولاياته.

إضافة إلى هذا الدافع، ذكرت أزولاي أن ترامب تعرض لضغوط كبيرة من قبل إسرائيل للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خاصة خلال الزيارة التي أجراها مؤخرا لاسرائيل.

وكذلك تعرض ترامب إلى ضغوط شديدة من قبل الأمريكيين الإنجيليين الذين تربطهم علاقة قوية بإسرائيل والقدس.