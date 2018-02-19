صحفية إسرائيلية: تلقيت ترحابا حارا في مؤتمر خبراء مصريين

عادل عبد الجواد: كشفت صحفية إسرائيلية تدعي "تال شنايدير" لموقع "هامكور" الإسرائيلي أنها تلقت ترحابا في مؤتمر ميونيخ للأمن فى دورته الـ54 الذى ينعقد فى ألمانيا بمشاركة مصرية رفيعة المستوى يترأسه وزير الخارجية سامح شكرى. وتروي "تال" أنها عندما كانت على وشك مغادرة الفندق في الصباح، جرى مؤتمر صح

عادل عبد الجواد:



كشفت صحفية إسرائيلية تدعي “تال شنايدير” لموقع “هامكور” الإسرائيلي أنها تلقت ترحابا في مؤتمر ميونيخ للأمن فى دورته الـ54 الذى ينعقد فى ألمانيا بمشاركة مصرية رفيعة المستوى يترأسه وزير الخارجية سامح شكرى.

وتروي “تال” أنها عندما كانت على وشك مغادرة الفندق في الصباح، جرى مؤتمر صحفي شارك فيه خبراء من دول مختلفة ودار باللغة العربية، ولكن عندما حاولت معرفة عما يجري الحديث، رفض الحراس الذين وقفوا عند مدخل الغرفة تزويدي بالمعلومات”.

وتابعت “تال” سرد الواقعة قائلة: “وقف حراس متجسمون عند مدخل الغرفة ولم يقولوا لي مَن كان في الغرفة ولماذا يجتمعون، وطلبت منهم الدخول للحظة لمعرفة ما يحدث، فدخلت وجلست، وحتي تلك اللحظة لم أخبر الحراس بأنني إسرائيلية، بل قلت إني صحفية وأريد أن أظل في قاعة الاجتماع، ولكن الحارس الضخم رفض أن أظل في الغرفة وأخرجني”، علي حد وصفها.

وأضافت الصحفية الإسرائيلية، وعندما غادرت الغرفة، سألت الحارس من أي بلد يصل المشاركون في المؤتمر الصحفي، فأخبرها أنهم مصريون.

عند تلك اللحظة كشفت “تال” أنها إسرائيلية قائلة: “نحن جيران، فأنا صحفية إسرائيلية”.

وأضافت “تال”، قال الحارس المندهش: “يا إلهي، لماذا لم تخبريني بذلك؟ فالإسرائيليون أصدقاؤنا”، وعندها عاد إلى الغرفة للحظة، ولكن عندما خرج دعاها للمشاركة في المؤتمر: “ما رأيكِ أن تشاركي في المؤتمر وأن تعودي إلى الغرفة”؟

قالت “تال” إنها عادت إلى الغرفة، وعندها اكتشفت أن الحديث يجري عن مؤتمر يشارك فيه دكتوران وعضو برلمان مصري حول “تمويل الإرهاب”.

وذكرت “تال” أن المثير للدهشة أكثر أن أعضاء المؤتمر توجهوا إليها وصافحوها وحظيت بترحاب حار، علي حد قولها، وقالت :”الحديث الذي لم يكن وديا في البداية، أصبح حديثا حارا بين الجيران”. علي حد وصفها.

وتشهد مدينة ميونخ الألمانية الدورة الـ 54 لمؤتمر الأمن، بحضور العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.

وتشارك مصر والعديد من دول العالم فى مؤتمر ميونيخ للأمن خاصة فرنسا وألمانيا ورسيا وأمريكا، بحضور أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم، ومشاركة نحو 21 رئيس دولة وحكومة.