صحة مطروح تنظم قافلتين طبيتين بالضبعة وسيدى عبدالرحمن الأسبوع الحالي

معتز محمودتنظم مديرية الصحة بمطروح عدة قوافل طبية ببعض المراكز خلال الأسبوع الجارى، وفقاً لمصدر مسئول بالمحافظة. وأضاف المصدر أن القافلة الأولى سيتم تنظيمها غداً الإثنين ولمدة يومين، وستزور قرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين، وأشار إلى أن القافلة ستقوم بإجراء الكشف الطبي على أهالي ق

معتز محمود



تنظم مديرية الصحة بمطروح عدة قوافل طبية ببعض المراكز خلال الأسبوع الجارى، وفقاً لمصدر مسئول بالمحافظة.



وأضاف المصدر أن القافلة الأولى سيتم تنظيمها غداً الإثنين ولمدة يومين، وستزور قرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين، وأشار إلى أن القافلة ستقوم بإجراء الكشف الطبي على أهالي قرية سيدي عبدالرحمن وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم قافلة طبية أخرى لقريتى فوكة وسيدى شبيب بالضبعة على مدار يومي الأربعاء، والخميس القادمين.



وأكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ضرورة توفير كل التيسيرات لعمل القافلة ضمانًا لنجاح عملها على أكمل وجه، وضرورة الإعلان عن القافلة عبر وسائل الإعلام لضمان أكبر نسبة استفادة منها.