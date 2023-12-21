صحة مطروح تنظم قافلتين بالمجان لسيوة بدءا من 25 ديسمبر

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلتين طبيتين لسيوة ، خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، وتتضمن القوافل تقديم الكشف والعلاج بالمجان ومتوفر بها جميع التخصصات الطبية المختلفة وكافة الادوية والمستلزمات من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق والقرى البعيدة والنائية والأكثر احتياجا .

بالإضافة لتنظيم ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم . وذلك كالتالي يومي 25 و26 ديسمبر بقرى ( أبو شروف – قارة أم الصغير ). يومي 28,27 ديسمبر 2023 بقرى (بهى الدين _ مشندت) .

ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والدعم أمام عمل القوافل والتنسيق التام بين مديرية الصحة ومركز مدينة سيوة لتذليل أي عقبات لإنجاح عمل القوافل مع الإعلان عنها وتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها وأفضل الخدمات الصحية لأهالي الواحة .