سيـــاســة

صحة مجلس الشيوخ : إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية

وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية
ياسمين فواز 6:57 م, الأحد, 9 يناير 22 6:57 م, الأحد, 9 يناير 22

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عقدت لجنة الصحة في مجلس الشيوخ  برئاسة الدكتور محمد جزر ، اجتماعا ، اليوم الأحد ، لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية، وكان موضوع جلسة اليوم، دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين في علاج المشكلة السكانية، وتقييم أداء المحافظين من خلال ما يتم إنجازه في محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع لهم.

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ الدكتور محمد جزر ، عن أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعكف علي إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة علي كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتوزيع الديموجرافي للسكان.

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ومن المنتظر أن يشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأحد القادم السادس عشر من الشهر الجاري اجتماع اللجنة ، المنعقد في ذلك اليوم لإبداء خطة الوزارة في هذا الصدد .

ومن المتوقع أن يشارك عدد من الوزارات المعنية في هذه الدراسة خلال الاسابيع القادمة كوزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ سبق وقد استمعت لرأي الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديارالدكتور شوقي علام خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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