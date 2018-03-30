صحة غزة : 14 شهيدًا فلسطينيا برصاص إسرائيل

أ ف بارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين قضوا، اليوم، بنيران الجيش الإسرائيلي، بقطاع غزة إلى 14 شهيدًا، وفق وزارة الصحة في غزة.وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الجرحى ارتفع أيضًا إلى نحو 1300، بينهم حالات خطرة أو حرجة.وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، قد أوضح، في بيان، في وقت سابق،

أ ف ب





ارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين قضوا، اليوم، بنيران الجيش الإسرائيلي، بقطاع غزة إلى 14 شهيدًا، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الجرحى ارتفع أيضًا إلى نحو 1300، بينهم حالات خطرة أو حرجة.

وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، قد أوضح، في بيان، في وقت سابق، أن “عدد الشهداء بلغ 12 شهيدًا، الجمعة، بنيران الاحتلال خلال المسيرات على الحدود”.

ويحتج الفلسطينيون في قطاع غزة بالبقاء في خيام لمدة 6 أسابيع على الحدود مع إسرائيل بدءًا من اليوم؛ للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ويقام الاحتجاج بمناسبة “يوم الأرض” الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى استشهاد 6 من العرب داخل الخط الأخضر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجًا على مصادرة الحكومة لأراض.