صحة شمال سيناء: حملة للكشف عن فيروس سي

وكالات:أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تح

وكالات:

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن بدء الحملة المكثفة للكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).

وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم البدء في المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) لأهالي المحافظة خلال الفترة من 16 يناير الجاري ولمدة أسبوعين في مستشفى العريش العام، وذلك تحت إشراف الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير الطب الوقائي، وأنه سيتم تقديم العلاج لمرضى الفيروسات الكبدية مجانا، وذلك ضمن حملة القضاء على فيروس (سي).

وأشار إلى افتتاح وتشغيل مركز الفيروسات الكبدية في مستشفى العريش العام، وأنه يتم استقبال جميع مواطني المحافظة، أكبر من 18 عاما، طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة حتى نهاية يناير الجاري، وأن جميع الفحوصات الطبية والكشف والعلاج والمتابعة مجانا، إما على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.