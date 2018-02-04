صحة شمال سيناء تكشف عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى المحافظة

وكالات:أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، الأحد، عن تنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأسبوع المقبل ولمدة 4 أيام، على مستوى جميع الإدارات الصحية والمراكز الحضرية في المحافظة.وأكد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور عربي محمد على استعداد المديرية لتنفيذ الحملة للحفاظ على

وكالات:





أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، الأحد، عن تنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأسبوع المقبل ولمدة 4 أيام، على مستوى جميع الإدارات الصحية والمراكز الحضرية في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور عربي محمد على استعداد المديرية لتنفيذ الحملة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال في جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف إدارة الطب الوقائي في المديرية، خلال الفترة من 11 وحتى 14 فبراير الجاري.

من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق إسحاق عن الالتزام بتطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات، وبإشراف إدارة مراقبة الأوبئة في المديرية، على أن يتم توفير كل ما يلزم من تحديث «الميكروبلاننج» الخاص بالحملة على مستوى الإدارات الصحية، وعقد الاجتماعات التمهيدية للحملة، والوقوف على كافة الاحتياجات البشرية والمادية من طعوم، وأن يكون شعارنا: «صحة أولادنا.. حياتنا».

وناشد المواطنين بالإسراع إلى تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، واحتواء أي فيروس وافد من دول مجاورة منتشر بها المرض.