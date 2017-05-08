صحة سوهاج تفتح تحقيقا فى رفع أسعار أكياس الدم

أحمد صبرىقالت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الوزارة ستفتح تحقيقا حول ارتفاع أسعار أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الحكومية رغم اعلان الوزارة البيع بالسعر القديم .وكان مستشفى سوهاج العام و المركز الأقليمي للدم بسوهاج، قد نشرا قائمة بأسعار خدمات الدم، حددت سعر أكياس الدم

أحمد صبرى

قالت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الوزارة ستفتح تحقيقا حول ارتفاع أسعار أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الحكومية رغم اعلان الوزارة البيع بالسعر القديم .

وكان مستشفى سوهاج العام و المركز الأقليمي للدم بسوهاج، قد نشرا قائمة بأسعار خدمات الدم، حددت سعر أكياس الدم الى المستشفيات الحكومية والشق المجانى عند 140 جنيها بزيادة قدرها 55% عن السعر الذى أقرته الوزارة منتصف أبريل الماضي.



وأضافت وكيل الوزارة فى تصريحات لـ”المال” أن بنوك الدم هى الى تسعر الخدمات وتتبع مباشرة لبنك الدم الرئيسي، لكن الوزارة ستحقق لمعرفة المتسبب في الأسعار المخالفة التي أعلنها مستشفى سوهاج .



وبحسب القائمة فإن الوزارة حركت أسعار كيس الدم الكامل من 90 إلى 140 جنيها وبنفس السعر لوحدة كرات الدم الحمراء، كما رفعت السعر للمستشفيات الخاصة والشق الاقتصادي بالمستشفيات الحكومية إلى 500جنيها للكيس بدلا من 450جنيها.

