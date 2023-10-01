«صحة تك» للرعاية الصحية تخطط للتوسع الخارجى خلال 5 سنوات

تعد «صحة تك» من الشركات الناشئة فى عالم كيانات الإدارة الطبية العاملة بنظام الطرف الثالث “TPA” بمصر مؤخرا، المعتمدة على النظم الرقمية والحوكمة فى إنجاز مختلف عملياتها، حيث غزت السوق المصرية بفكر جديد يُعلى من شأن التكنولوجيا التأمينية ويجعله من أساسات نمو القطاع التى لا بد أن توليها باقى الشركات اهتماما.

“المال” التقت الدكتور محمد الشبراوى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “صحة تك” الناشئة للخدمات الطبية، الذى قضى 12 عاما من عمره طبيبا عاملا بالمملكة المتحدة، وجاب أكثر من بلد مطلعا فيها على أسس التأمين الصحى التى يستحقها الفرد، وعزم على الرجوع إلى موطنه أخيرا، ليطبق خبراته.

وتحدث “الشبراوى” عن تجربة كيانه الوليد، مؤكدا أن مصر أرض خصبة للمستثمرين، وأن السوق التأمينية المصرية تحتاج إلى الكثير من التطوير والعديد من الأفكار المبتكرة..وإلى تفاصيل الحوار.

قال “الشبراوى” إن شركته تأسست فى يونيو 2021، بينما بدأت العمل الفعلى فى 2022، مشيرا إلى أن للكيان مساهمين آخرين فضلا عنه، وهم الدكتور أرنست زكى، المدير التجارى وصاحب الخبرة لمدة 20 عاما فى مجال التأمين الطبى، والدكتور مصطفى طارق، مدير العمليات بالشركة، والمهندس عمر شوقى، مدير التكنولوجيا بالشركة والخبير لأكثر من عقد فى مجال البرمجيات والذى عمل مستشارا رئيسا فى شركة ساب العالمية، والدكتور أحمد كامل، مدير الشبكة الطبية بالشركة.

وأضاف أن “صحة تك” تعتمد فى عملياتها على منصة إلكترونية تربط دافع الخدمة الصحية بمقدم الخدمة والمنتفع منها، حيث إن “Rules engine” يقدم حلولا تساهم فى تقليل نفقات شركات التأمين جراء الأخطاء اليدوية، ومكافحة طرق الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام.

وأشار إلى أن إلغاء العمليات اليدوية فى العملية التأمينية ورقمنتها فى منظومة واحدة بمنصة “صحة تك” يوفر تجربة سلسة وآمنة للمرضى ومقدمى خدمات الرعاية الصحية على السواء.

وأوضح أن منصة “صحة تك” الرقمية تضمن الشفافية للشركات والدقة للعميل، وتقلل من مدة دفع المطالبات المالية، للارتقاء بنتائج الرعاية الصحية للمرضى، والحفاظ على عمليات إدارية أكثر سلاسة لتخفيض معدلات خسائر مؤسسات التأمين.

وأشار إلى أن إدارة وثائق التأمين الطبى تعتمد بشكل كبير على القوى البشرية وكثيرا من الوقت، مع احتمالية التعرض لمخاطر الاحتيال وحدوث الأخطاء، ولذلك فإن “صحة تك” تستهدف تسهيل عمليات الحصول على الموافقات الطبية وإدارة المطالبات وتحصيل الفواتير.

وأكد أن “صحة تك” تستعد لإضافة كثير من الحلول المتطورة فى مجال إدارة خدمات التأمين (TPA)، فضلا على زيادة عدد فريقها لتسريع وتيرة العمل، وتطوير منتجاتها وتحسين خدمة عملائها.

وأفاد بأن حجم استثمارات الكيان حاليا بقيمة 850 ألف دولار، من الصندوق الاستثمارى “A15” ومن “بلتون” لرأس المال المخاطر التابع لشركة بلتون القابضة، مشيرا إلى أن “صحة تك” تستغل التمويل الجديد فى استخدام التكنولوجيا، لرقمنة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى خدمات الرعاية الصحية، كعمليات استقبال المطالبات والموافقات.

وذكر أن رقمنة إدارة خدمات التأمين يحقق تأثيرا اجتماعيا كبيرا فيما يخص الطرق التى يحصل بها الملايين من المرضى على خدمات الرعاية الصحية، مما يساهم فى إتاحة طرق أكثر للوصول للرعاية الصحية وبأسعار مناسبة.

وذهب إلى أن شركته تحقق تقدما تكنولوجيا تحتاج له صناعة التأمين الطبى، ولن يتوقف نموذج أعمالها المبتكر على تحسين كفاءة إدارة وثائق التأمين الطبى فقط، بل بتوفير تجربة رعاية صحية أفضل للمرضى فى مصر وخارجها.

وكشف أن “صحة تك” تخطط للتوسع فى الأسواق الخارجية خلال الـ5 سنوات المقبلة، مؤكدا الرؤية المبدئية لمنطقتين، أولاهما شمال أفريقيا، والأخرى الخليج العربى، مشيرا إلى أن المساهمين لم يتفقوا بعد على الدول المختارة، إلا أنه رجح بشكل كبير دول المغرب العربى، لتشابه سوقها بنظيرتها المصرية.

التأمين الصحى الشامل وشركات الرعاية الطبية

وأكد “الشبراوى” أن منظومة التأمين الصحى تحتاج إلى شراكة مع القطاع الطبى الخاص، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، موضحا أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بما يُوفر فرصا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، والحد من معدلات الفقر.

وأشار إلى أهمية توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلتها لباقى المحافظات، لضمان توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، والفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

ومن وجهة نظره، فإن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل التأمين الصحى الشامل، وتحرص على الاستعانة بالقطاع الخاص، لتسعير الخدمات الطبية، لتكون أسعار التعاقد بالتأمين الصحى الشامل جاذبة ومحفزة.

وأكد أن “صحة تك” على أهبة الاستعداد للتعاون مع هيئة التأمين الصحى الشامل، كمقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية، متخصصة فى إدارة التأمين الطبى” TPA” لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.

وألمح إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكا أصيلا فى منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة فى ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحى الجديد تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواء عبر تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التى تقدمها الدولة أو المشاركة فى إدارة تلك المنظومة.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل تستهدف نقل العبء المالى للمرض، لتغطى المنظومة الجديدة آلاف الخدمات الصحية، لا سيما بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) التى سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها.

وذهب إلى أن الأهمية القصوى التى توليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، دعت “صحة تك” إلى أن تكون على دراية بكل ما يخص ذلك القطاع وتلك المنظومة، وعلى استعداد تام للتعاون معها وقتما تسنح الفرصة.

وشدد على أن التوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، مما شجع على إنشاء الشركة من الأساس ككيان وليد بالقطاع، كما أن “صحة تك” تطمح إلى الدخول لتكون جزءا من مشروع التأمين الصحى الشامل للتغطية الإلزامية للمواطنين، ويعتبر المرة الأولى التى توحد فيها الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية المطلوبة، بهدف إزالة أوجه التفاوت، وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.

وتوقع أن تسهم المنظومة فى تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشرى، عبر الاستثمار فى سنوات العمر الأولى، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال، وتقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية فى أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التى يتحملونها من مالهم الخاص.

شركات الإدارة الطبية الناجحة “TPA”

وقال “الشبراوى” إن دراسة متطلبات المشروع وتحديد أهم عوامل البدء، وبحث الجدوى الاقتصادية والنفعية يعد العامل الأهم فى شركات الرعاية الطبية الناجحة.

وأضاف أن التعامل الجيد مع العملاء والاهتمام بهم وتقديم أفضل عمل لهم، يمنح فرصة كبيرة لكسب ثقتهم، ولا يتأتى ذلك سوى بتوفير الموظفين ذوى الكفاءات والمهارات العالية لتقديم أفضل خدمة، لافتا إلى وجوب استثمار الشركات فى تدريب وتطوير موظفيها للتأقلم مع التكنولوجيا الجديدة والممارسات الرقمية.

وأوضح أن فهم الاحتياجات والتوقعات الرقمية للعملاء، غدا أمرا لا بد منه، إذ يجب أن تبدأ الشركات بفهم التوقعات المتغيرة للجمهور تجاه التكنولوجيا والتحول الرقمى، بتقديم خدمات عبر الإنترنت وتسهيل الشراء والتعامل بالتطبيقات الذكية، وإدارة السجلات الرقمية لتحليل البيانات، واستخدام التكنولوجيا السحابية لتخزين ومشاركة المعلومات بشكل آمن.

ما دور التكنولوجيا فى مجال الرعاية الطبية وازدهاره؟

وأكد “الشبراوى” أن السنوات القلیلة الماضیة شهدت ابتكارات وتغیرات إیجابیة فى القطاع المالى على خلفیة التطورات التكنولوجیة الحدیثة، ولا یعد قطاع التأمین استثناء لذلك، حیث أوجدت تلك التطورات مناهج ابتكاریة جدیدة لتقدیم منتجات وخدمات التغطيات، لإدارة أكثر كفاءة للمطالبات.

وأوضح أن التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى والمشورة الآلیة وغیرها، تعمل على خلق واستحداث نماذج أعمال ابتكاریة جدیدة أساسها التنبؤ والوقایة من المخاطر، وكذلك الإدارة الجيدة للمرضى الذين تتعامل معهم الشركة.

وأشار إلى أن تقنيات وابتكارات تكنولوجيا التأمين تدعم التطور الرقمى للقطاع، ويعد العنصر الأخير الأكثر قدرة وأهمية لتجاوز الحدود التقلیدیة للمجال وتغییر مقوماته الأساسية، مثل الاكتتاب، وإدارة المطالبات، لافتا إلى وجود ثروة حقیقیة لا یستهان بها فى توجهات الاستثمار العالمى نحو التكنولوجیا التأمین، محققة استثمارات بأرقام قیاسیة من سنة لأخرى ومن دولة لأخرى.

ورحب بصفته ممثلا عن “صحة تك” بشركات التأمين للتعاون فى مجال تكنولوجيا التأمين، والابتكارات الرقمية المستخدمة من طرفها، القادرة على تطوير القطاع بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الجانب التنظيمى والقانونى یلعب دورا محوريا فى دعم وتشجیع الابتكار، تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن التأمين التكنولوجى نقطة تحول جذرى فى نشاط شركات القطاع، إذ يساهم فى جلب فرص نمو وتوسيع نطاق منتجاته، مع توفير تقنيات التأمين التكنولوجى خيارات مهمة لشركات التأمين تسمح لها بتقديم خدمات منفردة ومتميزة.

وكشف أن “صحة تك” تحول نماذج الأعمال التقلیدیة وتغیرها بشكل جذرى، عبر التكنولوجیا الجدیدة، التى تعمل على تقدیم الخدمات طریقة تلبى احتیاجات العملاء، وابتكار عروض وخدمات تأمینیة جدیدة، للتخفیف من حدة المخاطر المحتملة فى العالم الرقمى، والتى تعمل على توفیر وتطویر حلول لشركات التأمین التقلیدیة، لمساعدتها على أن تكون أكثرا ارتبطا بعملائها، مما یحسن تجربة الجمهور ویتیح فرصة ولوج أسواق متنامیة بسرعة.

وتابع إن الشركة تقدم تحولا رقميا لعديد من شركات القطاع، لمنع فرص الاحتیال ومعالجة المطالبات المشغلة تلقائیا، عبر أجهزة الذكاء الاصطناعى، لتسهیل الإجراءات وجعلها فى صورة أسرع.

وذكر أن تكنولوجیا التأمین تعمل على تطویر أسالیب اكتتاب جدیدة عبر البیانات المجمعة الضخمة وتحلیلاتها، لإبلاغ قرارات الاكتتاب الدقیقة وتقییم المخاطر وتسعیرها، وغالبا ما یكون فى الوقت الحقیقى وبالشكل الذى یسمح لشركات التأمین بتقدیم تغطیات أفضل.

وأفاد بأن تبنى تكنولوجیا التأمین يتيح للشركات تحولا كلیا نحو نماذج الوقایة المعقدة، والارتقاء بقطاع التأمین نحو عروض مشخصنة أكثر، كما أن الكم الهائل من البیانات المتاحة لشركات التأمین فى زمن قیاسى سهل عملیة تبادل المعلومات بكل فعالیة، بما یتیح الإحاطة بالمخاطر وتقییمها وتسعیرها بدقة أكثر.

وذهب إلى أن الأجيال الجديدة تبحث عن بديل مبتكر خالٍ من الأوراق والإجراءات المطولة، وللتخلص من عبء الأعمال الورقية فإن “صحة تك” تقدم ذلك الخيار بسهولة للشركات عبر منصتها لإدارة الكيانات التأمينية، لوصولها إلى مرحلة “صفر ورق” لتكون المؤسسات قد بلغت أعلى مستويات التحول الرقمى.

متطلبات عالمية فى سوق الرعاية الطبية وتكنولوجيا التأمين

وأضاف “الشبراوى” أن تطور سوق التأمين العالمية ترغم شركات التأمين على تجاوز دورها التقليدى كهيئات تغطى المخاطر، ومن ثم لا بد لها لأجل ذلك التعاون مع شركات تكنولوجيا التأمين، كطرف يجيد بالفعل تجربة العملاء عبر استغلال التكنولوجيات المبتكرة.

وثمّن طرق التحول من التركيز على المنتج إلى التركيز على تجربة العملاء كقاعدة ذهبية فى النجاح، حيث إن الشركات أدركت أن التركيز على حلول المخاطر الشاملة للعملاء يعد أمرا حاسما لإرساء قواعد سوق مستقبلية متطورة.

ولفت إلى أن تبنى الشركات إستراتيجيات رقمية تعمل على خلق التفاعل مع العملاء، وتنطوى على جذب واستقطاب العديد منهم إلى موقع المنظمة على الإنترنت، فضلا على بناء علاقة جيدة معهم والحفاظ عليهم، بهدف تطوير ولائهم على المدى البعيد، عبر شراكة مفيدة بين مقدمى الخدمة والعملاء تتضمن تعريفهم بالعلامة التجارية وجودة الخدمة المقدمة والثقة بها، عبر المنصة الإلكترونية والتطبيق التفاعلى.

وأوضح أن جذب العملاء يقتضى استخدام المنظمة أدوات جذب مختلفة مثل نوافذ سهلة الوصول، ورموز وأيقونات واضحة للمستخدم، مع سهولة البحث فى الموقع، وذلك ما يؤدى لاستغراق العميل واندماجه وانخراطه فى المشاركة والاهتمام وتحقيق التفاعل أو إتمام إجراءات الأعمال التأمينية، كعامل رئيسى لتولد الطلب.

وأشار إلى أن عملية التواصل مع العملاء تحرك قرارات الشراء والتفاعل والمشاركة مع مرور الوقت، وتعد أحد أهم العناصر الضرورية لنجاح المنظمات التى تتعامل مع العملاء الرقميين وتقديم قيمة مضافة لهم.

وذهب إلى أن بناء علاقات مربحة وطويلة الأجل مع العملاء يوجب على المنظمات بناء علاقات إيجابية مع العملاء والمحافظة عليهم، مما يتطلب منها التزامات وموارد ثابتة على المدى الطويل، مع الحفاظ على مواقعهم الجديدة وإدامتها بشكل مستمر عبر تجديد محتواها أو تقديم محتوى ديناميكى.

خلق ولاء العملاء بالسوق المصرية عبر الرقمنة

وأشار “الشبراوى” إلى أن تعزيز ولاء العملاء الرقمى مرتبط بصورة مباشرة بطريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية الرقمية التـى يجب أن تتكيف مع مستجدات العصر، من تكنولوجيا حديثة وابتـكارات ومناهج وطرق عصرية وأساليب ناجحة لتقديم الخدمات الرقمية.

وبيّن أن تبنى إستراتيجيات الرعاية الطبية الرقمية يؤثر إيجابيا ومعنويا فى ولاء العميل، مما يستدعى ضرورة سعى شركات التأمين إلى تحقيق ذلك بكل الطرق، وبما يفيدها فى خفض التكاليف والترويج لها.

وأوصى باستثمار موارد شركات الإدارة الطبية لقاء تطوير علاقات فردية مع عملائها، عبر مزيجها التسويقى، لتوفير قيمة مدركة أفضل لدى المتلقى والقدرة على قياس استجابات العملاء، مع تبنى استراتيجيات وأساليب تساعد على تفهم احتياجات العملاء ورغباتهم فى حل المشكلات التى يواجهونها.

الكيانات يجب أن تبدأ بتبنى التكنولوجيا والتحول الرقمى

استثمارات بقيمة 850 ألف دولار من صندوق «A15» و«بلتون»

المنصة الرقمية تضمن الشفافية للشركات والدقة للعميل وتقلل مدة دفع المطالبات

إلغاء الأعمال اليدوية ورقمنتها يوفر تجربة سلسة للمرضى

الذكاء الاصطناعى يعمل على خلق نماذج ابتكارات

لا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص لتسعير الخدمات الطبية لتكون جاذبة ومحفزة

وسائل الإعلام توفر الفرص التسويقية التى تسهم فى بناء العلاقات مع الشرائح المستهدفة