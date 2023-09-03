«صحة تك» تحصل على جولة تمويلية بقيمة 850,000 دولار

نجحت شركة صحة تك في الحصول على تمويل بقيمة 850,000 دولار من الصندوق الاستثماري A15 وبلتون لرأس المال المخاطر – إحدى شركات بلتون المالية القابضة – وذلك لدعم مهمة الشركة في استخدام التكنولوجيا لرقمنة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك عمليات استقبال المطالبات والموافقات، وهي ما تعرف بشركة إدارة خدمات التأمين TPA في مجال الرعاية الصحية.

ويعتمد الوضع الحالي لإدارة وثائق التأمين الصحي بشكل كبير على القوى البشرية ويستنفد الكثير من الوقت مع احتمالية التعرض لمخاطر الاحتيال وحدوث الأخطاء. لذا فإن صحة تك تستهدف تسهيل عمليات الحصول على الموافقات الطبية وإدارة المطالبات وتحصيل الفواتير.

استراتيجية «صحك تك»

وتعتمد صحة تك في عملياتها على محرك بحثي للبيانات الطبية Engine Rule-based، يقدم حلولًا تساهم في تقليل نفقات شركات التأمين الناتجة عن الأخطاء اليدوية ومكافحة طرق الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام. بالإضافة إلى أن إلغاء العمليات اليدوية يوفر تجربة سلسة وآمنة لكل من المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.



وفي هذا السياق، صرّح محمد الشبراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “صحة تك”: “سعداء ومتحمسون لدعم كل من A15 وشركة بلتون لرأس المال المخاطر في مسيرتنا لتحويل صناعة الرعاية الصحية في مصر وخارجها، مضيفاً أن رقمنة إدارة خدمات التأمين TPA يحقق تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا فيما يخص الطرق التي يحصل بها الملايين من المرضى على خدمات الرعاية الصحية، مما يساهم في إتاحة طرق أكثر للوصول للرعاية الصحية وبأسعار مناسبة.”



الرعاية الصحية

وتدعم منصة “صحة تك” الرقمية شفافية أكبر ودقة أكثر، وتقلل من مدة عملية دفع الأقساط. مما ينتج عنه تحسين نتائج الرعاية الصحية للمرضى وعمليات إدارية أكثر سلاسة ودفع أقساط في أقل وقت لمقدمي الرعاية الصحية، وبالتالي يخفّض معدلات خسائر شركات التأمين.

ومن جانبه، صرّح باسم رأفت، من “A15”: “نحن متحمسون للشراكة مع “صحة تك” لأنها تحقق تقدمًا تكنولوجيًا نحتاج له في صناعة التأمين الصحي. ولن يتوقف نموذج أعمالهم المبتكر على تحسين كفاءة إدارة وثائق التأمين الصحي فقط، بل سيوفر أيضًا تجربة رعاية صحية أفضل للمرضى في مصر وخارجها”.

وتستعد “صحة تك” أن تصبح لاعبًا قويًا وعاملًا مؤثرًا في مجال إدارة خدمات التأمينTPA . وتأتي هذه الجولة التمويلية لتدعم الشركة في زيادة عدد فريقها، وتسريع تطوير منتجاتها وتحسين خدمة عملائها.