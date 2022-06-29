«صحة النواب»: نستهدف تقييم منظومة التأمين الشامل ومعالجة مشكلاتها ببورسعيد

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد نائب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدعم الكبير من محافظ بورسعيد خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهت الشكر لكافة القيادات التنفيذية القائمة على بناء المنظومة، وقالت نوجه تحية اعزاز وتقدير للرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أرض بورسعيد، والذي جعل لكل مواطن حق في التأمين الصحي الشامل، فكان بمثابة حلم، مشيرة إلى أن المشروع كان مطروحا منذ سنوات عديدة ولكنه كان يحتاج لقرار جريء وقيادة سياسية حكيمة ولديها إرادة لتنفيذه، وقدمت التهنئة للجميع بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، لافتة إلى أنه سيتم القيام بجولة ميدانية لتقييم التجربة والتعرف على الملاحظات ومعالجتها لتلافيها.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل اليوم، وفدا من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،برئاسة د. سهير عبد الحميد، د. عبلة الألفي، د. أمنية رجب، د. محمود العزب، د. مكرم رضوان، د. سمر سالم، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل .

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة لجنة الشئون الصحية لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تغيرا جذريا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بكون بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التي قضت على مشكلات استمرت لأعوام في المنظومة الصحية، وحقق تطورا صحيا يليق بالمواطن.

ووجه أعضاء اللجنة الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بالطفرة الطبية التي شهدها القطاع الطبي بمحافظة بورسعيد، والتعاون الكبير بين محافظ بورسعيد والقائمين على تطبيق المنظومة والذي ساهم في نجاح المنظومة بشكل كبير، وأكدوا أن بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات وأصبحت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.



محافظ بورسعيد : التأمين الشامل منظومة دوله

وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، لقاءً موسعا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور د.سهير عبد الحميد نائب رئيس اللجنة، وعضوية د. عبلة الألفي، د. أمنية رجب، د. محمود العزب، د. مكرم رضوان، د. سمر سالم، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وبحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة منال محمود مدير فرع بورسعيد لهيئة الرقابة والاعتماد، والدكتورة نسرين حسن مدير فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية ببورسعيد.

بدأ اللقاء بعرض فيلمين تسجيليين حول إنجازات محافظة بورسعيد خلال الأعوام الماضية في مختلف القطاعات، وخلال كلمته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأعضاء اللجنة، وقال: نثمن جهود اللجنة وزيارتها لمحتفظة بورسعيد للتعرف على أرض الواقع على المنظومة الطبية بالمحافظة، إننا محظوظون بأن تكون بورسعيد نقطة الانطلاق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في الماضي كنا نشهد التقدم الطبي في الدول الاوربية، وكان تطبيق المنظومة بمصر بمثابة حلم ،

وأشار إلى الفارق الكبير بين الماضي والحاضر في مستوى الخدمات الطبية قائلا: “أهالي بورسعيد كانوا يسافرون للمحافظات المجاورة للحصول على الرعاية وإجراء عمليات دقيقة، والٱن أصبحت المستشفيات والوحدات صحية تقدم الرعاية الكاملة الصحية والطبية للمواطن”.

وأوضح المحافظ أن التأمين الصحي الشامل هو منظومة دولة وأنه منذ إعلان المحافظة أولي المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام ٢٠١٩ وحتى الآن وبعد مرور ٣ اعوام، نرى الإنجاز على أرض الواقع، وأنه لاحظ الفرق في تطور الخدمة الصحية من خلال معالجة المشكلات التي كانت موجودة في القطاع الصحي ماضيا، والتحول الكببر في الخدمة الطبية والتي جاءت نتيجة جهود متواصلة لجميع الجهات الحكومية.

وتابع: المنظومة الصحية شهدت إنفاق مبالغ ضخمة ، لإنشاء البنية التحتية والتطوير، فضلا عن تدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، متطرقا للحديث عن التحديات التي واجهت الدول المصرية خلال جائحة كورونا وكيفية التغلب عليها نظرا للتطور في المنظومة الصحية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبعث المحافظ رسالة للمواطن، تتضمن أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها ان هناك مشكلات وتحديات وعيوب، ولكن جميع القيادات القائمة على تنفيذ المنظومة تسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن، قائلا: كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة و تقديم الخدمات للمواطنين على اعلى مستوى ، والمنظومة تحتاج لأعوام حتى نصل للكمال ونعالج جميع المشكلات التي تظهر في أي منظومة حديثة يتم تطبيقها.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تحقق إنجازات عظيمة، ولابد من التشجيع المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة، معربا عن فخره بالنتائج التي وصلت لها المنظومة في بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الرضا لدى المواطن، ويجب أن نفرح بالإنجازات ونحافظ عليها، حيث وقع الاختيار على محافظة بورسعيد لتكون بداية انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تعتبر أهم خطوات التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتعد منظومة “التأمين الصحى الشامل ” أضخم مشروع قومى صحى تنفذه الدولة المصرية، ولولا توافر الإرادة السياسية لما كان سيتحقق هذا الإنجاز

وأكد “اللواء عادل الغضبان ” محافظ بورسعيد ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية “مستشفيات ووحدات صحية “، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية ، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية ، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى .

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