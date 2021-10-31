سيـــاســة

«صحة النواب» توصي بوجود بروتوكول واضح لأمراض الدم والهيموفيليا

خلال اجتماعها اليوم الأحد
ياسمين فواز 7:54 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 7:54 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة أشرف حاتم، بوجود بروتوكول واضح لأمراض الدم والهيموفيليا، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر، وأن يشمل الوقاية والعلاج، وأن يكون العلاج شهريا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالى، بشأن عدم تواجد بروتوكول علاج معمم من قبل وزارة الصحة والسكان لمرضى الهيموفيليا (نزف الدم المزمن التلقائي دون سبب) أو كميات العلاج المناسبة والمنقذة للمرضى بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

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وطالبت النائبة رقية عبد العزيز، عضوة مجلس النواب، بتخفيف معاناة مرضي الهيموفيليا، وتوفير العلاج لهم بالتأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة، مراعاة لظروف المرضي وطبيعة مرضهم الصعبة لإنقاذهم. 

 كما طالبت مقدمة طلب الإحاطة، بتخصيص وحدة للمتابعة الدورية للحالات تكون متخصصة خاصة ليلا في المستشفيات، لسرعة إنقاذ المريض.

وقال محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن هناك 2000 طفل مسجلين، وتكلفة علاج الأطفال المنتفعين بالتأمين الصحي خلال السنة الماضية بلغت أكثر من 277 مليون جنيه.

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وتابع ضاحي: “لا يوجد أي نقص في العلاج، لكن توجد رقابة محكمة لصرف هذا العلاج، ومنذ أسبوعين بدأنا نعمل بروتوكول وقائي لمرضي الهيموفيليا، وهذا البروتوكول تحت الدراسة، وبدأنا المبادرة الرئاسية الخاصة بالأنيميا والتقزم منذ شهر أكتوبر، وسجلنا 2 مليون و500 طفل، وعملنا حوالي 400 عملية خلال العام الحالي بتكلفة نحو 74 مليون، ويوجد بالفعل بروتوكول علاجي لمرضي الهيموفيليا، والتأمين الصحي يوفر علاجات وتوجد طفرة كبيرة في التأمين الصحي”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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