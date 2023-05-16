صحة النواب توصي بزيادة المخصصات المالية للمديريات للعام المالي 2023-2024

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب في نهاية اجتماعها على زيادة المخصصات المالية للباب الثاني لمديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات وجاءت على النحو التالي:

محافظة الإسكندرية بواقع 6 ملايين جنيه، ومحافظة مطروح بواقع 4 ملايين جنيه ، ومحافظة البحيرة بواقع 20 مليون جنيه ومحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 11مليون جنيه ، والفيوم بواقع 10 ملايين جنيه ، وبني سويف بنحو 10 ملايين جنيه ، والمنيا بنحو 20 مليون جنيه ومحافظتي سوهاج وقنا بواقع 15مليون جنيه لكل منهما ومحافظتي أسيوط والوادي الجدبد بواقع 5 ملايين جنيه لكل منهما.

و أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب أن اللجنة سترفع توصية إلى الحكومة بشأن زيادة الاعتمادات الخاصة بالباب الثاني والخاص بشراء مستلزمات الإنتاج والصيانة والنظافة ضمن الموازنة المخصصة لمديريات الشئون الصحية للعام المالي 2023-2024.

وشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشات واسعة مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حول الموازنة العامة الجديدة حول احتياجات المحافظات من احتياجات فى العام المالي الجديد .

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية :نحن نواجه ظروف صعبة ونحتاج إلي تحقيق التوازن فى موازنة العام المالي الجديد 2023-2024.

وأضاف: سنعمل على دعم قرارات العلاج على نفقة الدولة ودعم المحافظات لتحقيق الرعاية الصحية اللازمة .

