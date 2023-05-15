«صحة النواب» توافق على موازنة الدواء المصرية وتدعم خدمات الدم بـ100 مليون جنيه

وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم بوزارة الصحة بقيمة 100 مليون جنيه، بعد مطالبة ممثل القطاع وزارة الصحة، خلال الاجتماع، برفع المخصص لخدمات الدم، قائلًا: “نريد زيادة المخصص إلى 400 مليون جنيه؛ نظرًا لتكلفة خدمات الدم فالمبلغ المخصص فى العام الماضي بلغ 91 مليون جينه، وهو غير كافٍ، ونريد زيادة حوالي 350 مليون جنيه، لتصل للمبلغ المطلوب 400 مليون جنيه.

وأعلن أشرف حاتم، رئيس اللجنة، الموافقة على زيادة 100 مليون جنيه، ورفض زيادة الباب الرابع الخاص بالمِنح.

كما وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب على موازنة هيئة الدواء المصرية، وقال العميد إيهاب فاروق، ممثل هيئة الدواء، فى الاجتماع، إن الباب الثاني كان، فى العام الماضي، 83 مليون جنيه، وتمّت زيادته، العام الحالي، إلى 94 مليون جنيه، وهذه نسبة مقبولة بالنسبة لنا.

وأضاف: “أما بالنسبة للباب السادس، طلبنا من المالية، العام الماضي، 500 مليون، ووافقوا على 460 مليون جنيه، أما العام الحالي فتم تخصيص 305 ملايين جنيه بفارق 165 مليونًا عن العام الماضي، وعندما تناقشنا مع وزارة التخطيط أكدوا أن الظروف صعبة، وأنهم سيوفرون لنا أي مبالغ نطلبها فى حال نفاد المبلغ المخصص”.

وقالت نيفين إسماعيل، ممثلة وزارة التخطيط، فى الاجتماع: “سنقدم مخصصات داعمة للهيئة، فى حالة نفاد المخصص لهم”.