صحة النواب تناقش قانوني مزاولة التخاطب والمسؤولية الطبية الأسبوع المقبل

ياسمين فوازتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعين علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لنظر مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة، إيناس عبدالحليم، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التخاطب، ونظر مشروعى قانونى المقدمين من النائبين أيمن أبو العلا ومجدى مرشد، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.



ياسمين فواز

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعين علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لنظر مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة، إيناس عبدالحليم، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التخاطب، ونظر مشروعى قانونى المقدمين من النائبين أيمن أبو العلا ومجدى مرشد، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.

من جانبها، أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضاً قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة والكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.

وأضافت كما أن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية وحاصلين على دورة تأهيل تخاطبي بينما يقدموا أنفسهم للمرضى تحت اسم “دكتور إخصائي أمراض تخاطب”.

وأضافت أن عشوائية الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من “النصب” في هذا المجال وإلى انتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، ومن ثم فإنه يجب علينا التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى تجنباً لما يتعرض له المريض من تضليل ومضيعة للوقت المفترض استغلاله للتأهيل والعلاج وما ينتج عنه الإساءة للمهنة وحفاظاً علي حقوق المريض.