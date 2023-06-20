صحة النواب تناقش أسباب تأخر تنفيذ مستشفى أطفيح المركزي

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن عدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أنه تقدم سابقا بطلب الإحاطة عن سبب تأخير بناء مستشفى أطفيح، ولم يتم أى خطوة على أرض الواقع وهو أمر يثير الدهشة خاصة أن مناقشات الحكومة بشأن هذا الملف تم التوافق بشأنها من أجل إنشاء مستشفى أطفيح الجديدة والنهوض بأوضاع العناية المركزة بالمستشفى الحالية وتم إدارج المخصصات المالية إلا أنه لا شيء يحدث على أرض الواقع.

وهدد النائب عبد الوهاب خليل باستجواب وزير الصحة أمام البرلمان خاصة أن التأخير يحتاج لردود واضحة من جانب المسئولين الحكوميين، فيما عقب مسئولو إدارة المشروعات بوزارة الصحة، بأن الوزارة قامت بإعداد الرسومات ووضع التكلفة التى وصلت إلى مليار و 250 ألف جنيه، وننتظر أن يتم إدراجها فى خطة العام الجديد.

وطالب رئيس لجنة الصحة النائب أشرف حاتم، برد رسمى من إدارة المشروعات بوزارة الصحة، فيما قال مسئول وزارة التخطيط ياسمين إسماعيل، أن الوزارة أدرجت بالفعل تطوير مستشفى أطفيح فى عام 2023، وعلق النائب عبد الوهاب خليل، ان هذا الإدراج خاطئ، وأن المطلوب هو بناء مستشفى وليس تطوير، وأكد رئيس لجنة الصحة أن هذا الرد يؤكد وحود تناقض فى الحديث.



وأشار رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم، إلى أنه سبق مناقشة نفس الطلب منذ شهور وكان الرد من وزارة الصحة أن بناء المستشفى سوف يدرج فى الموازنة وأوصى رئيس اللجنة بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اعتماد تخصيص الأرض لبناء مستشفى أطفيح، وأيضا خطاب لوزير الصحة أن ردود مسئولى الوزارة عن طلب الإحاطة فى أكثر من مرة غير كافية مع التشديد على ضرورة سرعة البدء فى العمل بالبناء بمستشفى اطفيح.



وبشأن الطلب الخاص بتأخير تنفيذ العناية المركزة بمستشفى اطيفح، قال عبد الوهاب:” تم تغير 8 وكلاء وزارة ولم يتم تنفيذ العناية المركزة بمستشفى اطفيح، متساءلا كيف تتعامل الوزارة مع المقاولين فى هذا الشأن، وردت ممثلى الوزراة بأنهم قاموا بعمل إنذارات كثيرة للمقاول بسبب التأخير فى تنفيذ العناية المركزة .

وشددت لجنة الصحة على أهمية الإنتهاء فى الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى اطفيح فى أغسطس القادم.

وقال مسئول وزاة الصحة، أن العناية المركزة كانت متوقفه بسبب كابل كهرباء بقيمة 2 مليون ونصف، والوزارة أكدت انه سوف توفره فى بداية السنة المالية الجديدة، يعد يوم 15 يوليو 2023 ، على أن يتم التشغيل فى الاول من أغسطس 2023 وشددت لجنة الصحة على أهمية الإنتهاء فى الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى اطفيح فى أغسطس القادم .