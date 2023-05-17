صحة النواب تطالب بمراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الحديثة لصالح الخدمات الطبية المقدمة 

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ،عن مخاطبة اللجنة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بوزارة الصحة لمراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الحديثة، لاسيما فى ظل المطالبة بتخفيض أوجه الصرف على الأبنية والاستفادة منها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة حول ضرورة الأتجاه إلي التقشف الحكومي خلال هذة المرحلة ،وذلك للظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم بأثره.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلي أن هذة الملاحظة تم ارسالها لوزارة الصحة لمراجعة أكواد الإنشاء لهذة المستشفيات، قائلا:”احنا مش فى سويسرا والأهم عندنا ليس الشكل المعماري للمستشفي ولكن الخدمة الصحية التى تقدم“.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لموازنة العام المالي 2023-2024

لمديريات الصحة بالمحافظات والهيئة العامة للرعاية الصحية والاعتماد والرقابة.

وشدد الدكتور أشرف حاتم إلي أنه سيتم رفع توصية لوزارة المالية لتخصيص دعم إضافى مليار جنيه فى الباب الثانى.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة،قد أشار فى اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب هذا الأسبوع إلى أن الخدمة الطبية من القضايا التي تحظي باهتمام الدولة المصرية.

وقال: هناك تصور لتعظيم موارد الموازنة المخصصة لوزارة الصحة لاستيفاء كافة الخدمات الطبية.