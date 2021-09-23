«صحة النواب» تطالب بسرعة منح العاملين في الدولة لقاح «كورونا»



قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال من 3 إلى 4 أسابيع مقبلة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تفشى الفيروس، وذلك يستوجب مزيد من الحرص من قبل الجميع وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأخذ اللقاح.

وأكد أن التهاون في الالتزام بالإجراءات سيؤدى لتفشي الفيروس بصورة كبيرة في المجتمع مما قد يُؤثر على المنظومة الصحية وفى نفس الوقت إصابة المواطنين بصورة كبيرة.



وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة سرعة الانتهاء من منح جميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة اللقاح خلال الفترة المقبلة، خاصة أولئك الذين يقدمون الخدمات الجماهيرية للمواطنين، إضافة لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، على أن تكون هناك قاعدة بيانات يوميا للفئات والأعداد التي حصلت على اللقاح والمتبقى.



وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحصول على اللقاح لا يعني الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ولكن اللقاح خطوة هامة لا غنى عنها ولكنها لا تعنى التهاون في الإجراءات الوقائية، ولهذا يجب أن يكون هناك مزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة وتدشين المزيد من حملات التوعية خاصة بعد التراخي الملحوظ من قبل البعض في الالتزام بالإجراءات مما قد يكلف الدولة الكثير.

