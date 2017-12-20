صحة النواب : العاطل معفو من رسوم التأمين الصحي

الحكومة وعدت بتوفير 9 مليارات جنيه لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحىأحمد صبرىقال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل سيكون إلزاميًّا لكل مواطن، وسيعاقب كل من لم يدفع الاشتراكات، مؤكدًا أن تلك الخدمة ستطبق بالتدريج بحيث تكون البنية التح

الحكومة وعدت بتوفير 9 مليارات جنيه لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى









أحمد صبرى

قال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل سيكون إلزاميًّا لكل مواطن، وسيعاقب كل من لم يدفع الاشتراكات، مؤكدًا أن تلك الخدمة ستطبق بالتدريج بحيث تكون البنية التحتية للمستشفيات مهيأة لتطبيق القانون.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن الحكومة تعهدت بتوفير 9 مليارات جنيه لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك لتأهيل مستشفيات محافظات القناة التى سيبدأ بها تطبيق الخدمة.

وأوضح أن العاطلين عن العمل سيتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك، وستتحمل الدولة تكلفة علاجهم بشكل كامل، حتى يكون دخلهم كافيًا لدفع الرسوم، وهو أمر تحدده لجان خاصة من وزارتي الصحة والمالية.