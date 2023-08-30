«صحة الطبية» تستحوذ على مستشفى دار الشفاء بحلوان

استحوذت مجموعة صحة للخدمات الطبية على مستشفى دار الشفاء بمنطقة حلوان، ضمن خططها التوسعية لزيادة عدد الأسرة المملوكة لها.

وأوضح مصدر مسئول بالمجموعة أنه من المقرر التشغيل الفعلى للمستشفى الجديد خلال العام المقبل أو 2025 على أقصى تقدير، لكنه رفض الإفصاح عن قيمة الصفقة، مكتفيًا بالقول إنها تبلغ عشرات الملايين من الجنيهات.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «صحة» لديها إستراتيجية للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية بأسواق أفريقيا، مثل كينيا وتنزانيا وغانا، خاصة أن المجموعة تمتلك سابقة أعمال جيدة فى القطاع الطبى.

وأشار إلى أن «صحة» تعتزم تغير مفهوم الخدمات الطبية من خلال دمج التكنولوجيا بالخدمات المقدمة للمرضى.

ولفت إلى أن المجموعة تقدم خدماتها لمحدودى ومتوسطى الدخل، مبينًا أن «صحة» تتعامل مع العديد من الجمعيات الخيرية العاملة بالسوق المصرية ومنها رسالة.

وتابع أن شكل التواجد فى أسواق القارة السمراء سيكون من خلال الدخول فعليًا أو عبر استقطاب المرضى لتقديم الخدمات الطبية لهم فى مصر، معتبراً أن السياحة العلاجية تمثل إحدى الركائز التى تهتم بها المجموعة الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن المجموعة لديها عدة خدمات يمكن تقديمها للأسواق الخليجية، على رأسها علاج العقم وتأخر الإنجاب، مبينًا أن «صحة» تستهدف تسويق تلك الخدمات بها، بعد استيفاء الدراسات والتقييمات اللازمة الملائمة.

يذكر أن مجموعة صحة للخدمات الطبية تأسست عام 2015، وتمتلك عددًا كبيرًا من المستشفيات والعيادات فى القاهرة والجيزة، من بينها «العقاد»، و«الجزيرة»، و«سيتى كلينك».

كما تستهدف أيضاً بناء شبكة خدمات رعاية صحية بسعة 1000 سرير، لتغطية المناطق ذات الكثافة المرتفعة فى مصر التى تخدم شريحة الطبقات متوسطة الدخل.

كانت المجموعة قد وقعت الإثنين الماضى بروتوكول تعاون مع شركة إل جى مصر للإلكترونيات، تتولى بموجبها الأخيرة توريد أجهزة تنقية هواء فى المستشفيات التابعة لها.