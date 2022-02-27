لايف

صحة الشيوخ: عقدنا 21 اجتماعا لمناقشة القضية السكانية

اللجنة أعدت تحليلا رباعيا عن المشكلة السكانية في مصر
ياسمين فواز 7:46 م, الأحد, 27 فبراير 22 7:46 م, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها

وقال الدكتور محمد جزر، إن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعا لمناقشة الدراسة بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين، وروعي الاستماع لوجهات نظر رجال الدين والمتخصصين في مجالات الإسكان.

اقرأ أيضا  نواب بمجلس الشيوخ: قانون التأمين الموحد يدعم جهود الحماية المجتمعية


وعكفت لجنة الصحة في مجلس الشيوخ على دراسة مؤشرات الوضع السكاني في مصر، وعملت على تقييم بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال السكان سواء كانت سياسات سكانية إجبارية (مثل الصين) أو سياسات طوعية (مثل تايلاند).

وأكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن اللجنة تدارست جهود الدولة تاريخيا في مجال السكان في الفترة من 1930 الى 2020.

اقرأ أيضا  بورسعيد تستضيف المؤتمر الدولي لجمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية

واكد رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، ان اللجنة أعدت تحليلا رباعيا عن المشكلة السكانية في مصر (swot)، وهو تحليل يستهدف إيضاح عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بقضية الزيادة السكانية.وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، في شأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي الثقافي والديني في هذا المجال، وحزمة من التحفيزات، التي من شأنها أن تسهم في حل القضية السكانية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر.. أمطار رعدية ورياح
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

ترامب يفتح النار على بايدن مجددًا : الانتخابات الرئاسية سُرقت مني

محمد عبد السند 6:48 م, الأحد, 27 فبراير 22

بعد 23 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المحمول في الجيزة

أماني عوض 6:06 م, الأحد, 27 فبراير 22

ضبط أطنان مبيدات زراعية مغشوشة خلال حملات أمنية بالبحيرة والإسماعيلية (صور)

أماني عوض 5:56 م, الأحد, 27 فبراير 22

بعد إصابة حارس مزرعة.. سقوط عصابة سرقة الماشية في المنوفية

أماني عوض 5:09 م, الأحد, 27 فبراير 22

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية صباحا والعظمى في القاهرة 22

عصام عميرة 5:00 م, الأحد, 27 فبراير 22

القبض على المتهمين باحتجاز سائق أتوبيس نقل جماعي تحت تهديد السلاح

أماني عوض 4:54 م, الأحد, 27 فبراير 22