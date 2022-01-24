«صحة الشيوخ» : عقدنا أكثر من 17 اجتماعا واستطلعنا كل الآراء في القضية السكانية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة؛ وذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بحضور القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وقال القمص بيشوي إن الكنيسة مؤسسة وطنية وتلتزم بما فيه صالح الوطن، وأن تموت تاركًا ولدًا صالحًا نافعًا خير من أن تموت تاركًا ألف ولد غير نافعين وعالة على غيرهم.

وأضاف القمص بيشوي، في كلمته أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الكنيسة لا تمنع تنظيم الأسرة ونهتم بجودة النسل عن عدده.

من جانبه قال النائب الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إننا سعداء بضيافة ممثلي الكنيسة ومعرفة الرأي الديني الذي يهم شركاء الوطن.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أننا متفقون على بدء الاهتمام بالكيف وليس الكم فقط، ولا بد من إعطاء جلسات للمقبلين علي الزواج لتوعيتهم بذلك.

وكشف الدكتور محمد جزر أن اللجنة عقدت أكثر من سبعة عشر اجتماعًا، واستطلعنا كل الآراء، وستستضيف اللجنة غدًا وزيرة التضامن الاجتماعي ونضع الملاحظات الأخيرة للدراسة والتي ستضع تصورًا شاملًا وقابل للتطبيق للمشكلة السكانية في مصر.