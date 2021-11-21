سيـــاســة

«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفى قنا وبشبيش

خلال اجتماع اللجنة اليوم
ياسمين فواز 10:09 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 10:09 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد جــزر رئيس اللجنة لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من، النائب أحمد عبدالماجد الأحمر أمين سر اللجنة ، بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام”، النائب عمرو السعيد فهمى بشأن ” التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزى

شارك في الإجتماع مندوبي الحكومة من وزارة التخطيط سامى فايز مدير عام الصحة والبيئة، ورقية كامل باحث أول هانى لطفى عبدالرازق باحث الاتصال السياسى.


ومن وزارة الصحة والسكان الدكتور عبد الناصر حميده مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية ، والدكتور خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات ، والدكتور احمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ،و الدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، الدكتورة سمر محمد عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا ،والدكتور عبدالله حمدي مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بقنا.

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حيث أوضح مسئولى وزارة الصحة أن تأخير تنفيذ مبنى الطوارئ ليس بسبب التمويل وأن السبب الرئيسى هو تأخر اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة الأبنية التعليمية لمطابقاتها لشروط التأمين الصحى الشامل، وأن الأولوية للمشروعات التي يتم إدراجها في الخطة تكون للمشروعات المستوفية كافة الاشتراطات التي يشترطها البنك الدولى ، وأن تعاقدات البنك الدولى تتمثل في ثلاث جهات يتم إسناد العمل لها وهي المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية.


ومن جانبة ، أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ،، أن البنك الدولى لا يسمح بإسناد التعاقدات بالأمر المباشر أو نقل التمويل المخصص من مشروع لمشروع آخر، وأن التقاعس في الانتهاء من الإسنادات المطلوبة قد يؤدى لسحب الدعم المخصص من البنك لها .

واقترح ضرورة بحث ملف المديريات الصحية لوضع حلول لمشاكل الأطباء والمبانى المتهالكة نظراً لأنها ملفات شائكة
وفي نهاية مناقشة مقترح النائب أحمد عبدالماجد أفاد مسئول وزارة التخطيط أنه يجب سرعة الانتهاء من مقترح وزارة الصحة لهذا المشروع قبل شهر من الآن حتى يتم إدراجه في الخطة العامة 2022/202

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وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، بضرورة مخاطبة محافظ قنا ورئيس هيئة الأبنية التعليمية قبل توجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء واستكمال المقترح في اجتماع لاحق للوقوف على أسباب تأخير تنفيذ مبنى الطوارئ بمستشفى قنا ووضع خطة زمنية له
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمى بشأن مستشفى بشبيش المركزى الصادر لها قرار إزالة منذ أكثر من 13 عام.


وأفاد مسئولى وزارة الصحة أن السبب الرئيسى لتأخير مستشفى بشبيش المركزى هو إدراجها بالخطة بمبلغ غير كافى وهى حالياً في هيئة الرعاية الصحية بسبب استيفاء شروط منظومة التأمين الصحى الشامل وتم عمل برنامج وظيفى لها وفى انتظار إدراجه بخطة عام 2022 حال الانتهاء من اعتماد الرسومات الهندسية. وأن هناك بعض الجهات لا تقبل تنفيذ المشروع إلا بعد أن إعطاءها مخصص بنسبة لا تقل عن 25% من قيمة المشروع، أن مشروع مستشفى بشبيش المركزى مستوفى كافة الاشتراطات والمعايير وسوف يتم إدراجها فى خطة هذا العام لاحتياج القطاع الطبي لها لتغطية هذه المنطقة المكتظة بالسكان.

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كما أفاد مسئولي وزارة التخطيط أنه فور الانتهاء من إجراءات مقترح تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزى سوف يتم إدراجها في موازنة خطة وزارة التخطيط 2022- 2023.


وفى نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على متابعة البدء في تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزى ووضع جدول زمنى لإنهاء هذا المشروع، واقترحت ضرورة تبنى فكرة وضع جدول زمنى لأى مقترح أو مشروع لضمان تنفيذه في الوقت المحدد له على أرض الواقع.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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