سيـــاســة

«صحة الشيوخ» تستكمل مناقشة القضية السكانية في اجتماعها غدا

بالاشتراك مع هيئة مكتب الجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
ياسمين فواز 4:38 م, السبت, 12 فبراير 22 4:38 م, السبت, 12 فبراير 22

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تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر في اجتماعها غدا الأحد ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها بالاشتراك مع هيئة مكتب الجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية ، حيث استمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة ، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

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كما تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، بعد غد الإثنين ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمبني الرمد بمستشفى قنا.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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