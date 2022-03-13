سيـــاســة

صحة الشيوخ: المكملات الغذائية من الصناعات الواعدة حال تهيئة المناخ المناسب بعيدا عن تضارب الاختصاصات

رئيس صحة الشيوخ : نتابع عن كثب ما يدور في ملف المكملات الغذائية ومأمونية وفعالية المنتج
ياسمين فواز 6:31 م, الأحد, 13 مارس 22 6:31 م, الأحد, 13 مارس 22

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ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر خلال اجتماعها اليوم ، دعم الصناعات الدوائية المصرية وآليات زيادة التصدير للمستحضرات الطبية المصرية والمعوقات التي تعوق دون تحقيق ذلك وكيفية وضع الدواء المصري في المكانة التي تليق به على خريطة التصدير العالمية بشكل عام وخريطة التصدير للدول الأفريقية كهدف إقتصادي وإستراتيچي في آن واحد.

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كما ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بعض المشاكل التي تواجه تسجيل وتصنيع ورقابة المكملات الغذائية والتي تعد من الصناعات الواعدة في حال تهيئة المناخ المناسب لها بعيداً عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بهذا الملف.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ ، أنه متابع لما يدور في ملف المكملات الغذائية عن كثب ،وما يدور في الجهات التنفيذية من تضارب في الاختصاصات مما دفع تلك الجهات لعمل بروتوكول مشترك لتنسيق العمل فيما بينها.
وأشار الدكتور محمد جزر ، إلى أن اللجنة تهتم وتتابع تطورات الوضع في ملف “المكملات الغذائية ” وما سيؤول إليه الوضع لنمو هذا السوق الهام ، مع مراعاة مأمونية وفعالية هذه المكملات الغذائية ، ووصولها للمواطن المصري بسعر غير مبالغ فيه.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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