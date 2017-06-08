صحة الدقهلية: استقبال 471 ألف مريض وإجراء 5300 عملية

أحمد صبرىأعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، عن استقبال 471 ألفا و 953 مريض بالعيادات الخارجية بمستشفياتها العامة والمركزية والنوعية، وإجراء 5 الاف و300 عملية ما بين كبرى وصغرى وذات مهارة، وذلك خلال شهر مايو الماضى.وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم اجراء 599 حالة ول

أحمد صبرى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، عن استقبال 471 ألفا و 953 مريض بالعيادات الخارجية بمستشفياتها العامة والمركزية والنوعية، وإجراء 5 الاف و300 عملية ما بين كبرى وصغرى وذات مهارة، وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم اجراء 599 حالة ولادة طبيعية، والف و 236 عملية ولادة قيصرية، كما تم عمل 24 الفا و729جلسة علاج طبيعي لـ 5 الاف و 230 حالة، مشيرا الى اجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لـ 55 حالة وعمل اشعة عادية لـ 49 الفا و954 حالة، وأشعة موجات فوق صوتية لـ 14 الفا و 533 حالة، واشعة مقطعية لالفين و 452 حالة، بالاضافة الي اجراء 28 الفا و 355 جلسة غسيل كلوي، كما تم استقبال 276 طفلا حديثي ولادة بالحضانات والف و316 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب.

واكد “مكي” على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات باحدث التقنيات الحديثة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجى منها لخدمة جميع المرضى بالمحافظة.