نقل وملاحة

«صحة البرلمان» توصي بإنشاء مستشفى طوارئ لخدمة الطريق الساحلي بجمصة

خلال اجتماعها اليوم
ياسمين فواز 7:41 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 7:41 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب وحيد قرقر بشأن إنشاء مستشفى طوارئ تخدم الطريق الدولي الساحلي، ومدينة جمصة، ومدينة المنصورة الجديدة.

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب الإحاطة مؤكدا أهمية إنشاء مستشفى طوارئ تخدم الطريق الدولي الساحلي ومدينة جمصه ومدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلي أن المنطقة تشهد كثافة سكانية ومرورية كبيرة، وتفتقد لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

ورد الدكتور سعد مكي – مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بأنه تم التواصل مع إدارة الطب العلاجي بالوزارة للانتهاء من اللوجستيات المطلوبة، ثم تم عرض الأمر علي هيئة الرعاية الصحية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للخريطة الصحية ووجد أن مستشفى جمصة المركزي غير مطابقة لمعايير أكود إنشاء المستشفيات .

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وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 152 متر ملاصقة لسور المستشفى من الخارج بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بشأن طلب الإحاطة بتوفير قطعة الأرض وفقاً لمعايير الكود الإنشائي.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب وحيد قرقر بشأن تحويل مستشفى الأمل بحفير شهاب الدين (مركز بلقاس) إلى مستشفى مركزي.

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وعقب الدكتور خالد عبد الرحمن – رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، بأنه تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان وجاء الرد بأنه لا مانع مبدئيا من تحويل مركز طب الأسرة الأمل بحفير شهاب الدين (مركز بلقاس) إلي مستشفي مركزي، وتم عرض الأمر على هيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان لوضعها ضمن خريطة منظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للمعايير.

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وأوصت اللجنة بفصل مركزي طب الأسرة بمركز بلقاس عن بعضهما البعض للاستفادة بالخدمة الطبية.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي إلي مستشفى عام، عقب ممثل وزارة الصحة، بأنه تم مخاطبة رئيس قطاع الرعاية العلاجية وجاء الرد أنه لا مانع في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لتحويل مستشفى بلقاس من مركزي (أ) الي مستشفى عام وذلك وفقاً لتطابق معايير تحويل المستشفيات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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