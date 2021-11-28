«صحة البرلمان» توافق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية

أعلنت لجنة الشئون الصحية في البرلمان موافقتها، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والمُعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/ 2/ 2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة في البرلمان اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والمُعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 /2/ 2019.

ويتمثل الهدف الرئيسي لوكالة الأدوية الأفريقية في تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية.

ووفقاً للمعاهدة، تُنشأ الوكالة بصفتها وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها، ويكون لديها الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقات، واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.