سيـــاســة

صحة البرلمان تكشف حقيقة فاعلية تطعيم الحصبة في الوقاية من فيروس كورونا

اللجنة تطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات
ياسمين فواز 12:46 ص, الخميس, 26 مارس 20 12:46 ص, الخميس, 26 مارس 20

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كشفت لجنة الصحة بالبرلمان حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا (الفيس بوك وتويتر) بشأن مد عمر تطعيم الحصبة ليكون من عمر 9 اشهر إلي عمر 10 سنوات بدلا من 6 سنوات للوقاية من فيروس كورونا الخطير .

وأكدت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة في البرلمان في تصريحاتها لـ”المال” أن ما يتم تداوله لا أساس له ، خاصة وأن مثل تلك الدعوات تعمل علي التكدس في مكاتب التطعيم مما يساعد على انتقال العدوى.

وأوضحت عضو لجنة الصحة أن أهم ما يجب مراعاته حاليا هو منع التجمعات والتكدس وليس العكس.

ودعت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات ، وتوخي الدقة من خلال الأخذ بالبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية وليس السوشيال ميديا.

وطالبت عضو لجنة الصحة في البرلمان بتأجيل مثل تلك التطعيمات لمنع التكدس في إطار خطة الدولة الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

علاقة التطعيم و فيروس كورونا لم يثبت صحتها حتى الآن

من جانبه، أكد الدكتور أيمن ابو العلا عضو لجنة الصحة في البرلمان أن ما يثار بشأن جدوى تطعيم الحصبة في الحد من الإصابة بفيروس كورونا مجرد ملحوظة علمية بأن التطعيم السابق يساعد علي تقوية جهاز المناعة في مواجهة الفيروسات بشكل عام ولم يثبت تأكيدها حتى الآن.

وتداول نشطاء علي مواقع السوشيال ميديا الفيس بوك وتويتر أن حملة تطعيم الحصبه التي أطلقتها وزارة الصحة أصبحت لعمر 10 سنوات بدلا من 6 سنوات للوقاية من فيروس كورونا .

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بقلم ياسمين فواز

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