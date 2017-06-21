صحة البرلمان تطالب المالية برفع قيمة ورديات الممرضات

ياسمين فوازكشفت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن اتفاق اللجنة علي مخاطبة وزارة المالية لرفع المخصصات المالية للتمريض فى الموازنة العامة للدولة وخاصة قيمة ورديات الممرضات عن المخصص لها، والمقدرة بـ12 جنيها لـ12 ساعة.كانت رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة ونقيب التمريض



ياسمين فواز

كشفت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن اتفاق اللجنة علي مخاطبة وزارة المالية لرفع المخصصات المالية للتمريض فى الموازنة العامة للدولة وخاصة قيمة ورديات الممرضات عن المخصص لها، والمقدرة بـ12 جنيها لـ12 ساعة.

كانت رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة ونقيب التمريض كوثر محمود، قد اتهمت وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة اليوم بتعطيل رفع المخصصات المالية لقطاع التمريض على الرغم من سعى وزارة الصحة والتعليم العالى لذلك وترحيبهم به، مضيفة: “حينما خاطبنا وزارة المالية قالوا لنا نموا الموارد الذاتية الخاصة بكم”.

وأشارت إلى أنها أبلغت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأزمة التمريض فى إحدى المناسبات، وما يتعرضون له من مضايقات فى الإعلام، وتابعت: النبطشيات ١٢ جنيها فى الـ١٢ الساعة، قائلة: “للأسف المالية أبلغت رئيس الجمهورية أن مطالبنا برفع قيمة النبطشية تندرج تحت بند المطالب الفئوية ولو فتحنا الباب مش هنلاحق”.

ولفتت “كوثر محمود” إلى أن مصر بها حوالى ١٨٥ ألف ممرضة ونقابة التمريض، مسجل بها ٢٤٠ ألفا منهم معاشات وقطاع خاص وعاملين فى الخارج، موضحة أن ١١٥ ألفا يعملون فى وزارة الصحة فى القسمين العلاجي والرعاية الأساسية، و٢١ ألفا تأمين صحي، و٢٣ ألفا فى المستشفيات جامعية، وأقلهم للمؤسسة العلاجية بواقع ١٢٠٠، مؤكدة أن هناك حاجة لما يتجاوز الـ٢٠ ألفا ممرض حاليا فى حين أن حوالى ٩ آلاف سيتخرجون هذا العام.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحاتها لـ”المال”، أن اللجنة ترى ضرورة حصول الممرضات علي قيمة أعلي عن الورديات لتأدية مهام وظائفهن كما ينبغي، مشددة على أن اللجنة ستوصي بذلك في تقريرها المقرر إرساله الي لجنة الخطة والموازنة للبت فيه.