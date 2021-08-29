سيـــاســة

صحة البرلمان: تسريع تطعيم المواطنين أنسب طرق مواجهة متحورات كورونا

الحديث عن كوفيد 22 غير مدروس والأبحاث مستمرة لمحاصرة الفيروس
ياسمين فواز 7:33 م, الأحد, 29 أغسطس 21 7:33 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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علقت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان، على ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة فى العام المقبل، قائلة إن انتشار فيروس كورونا منذ بدايته، قد شهد العديد من مراحل «التهويل والتهوين»، مؤكدة أنه مثلما نطالب المواطنين بتوخى الحذر الشديد وأقصى درجات الاحتراز والوقاية، فلا يجب إثارة الفزع بينهم بالحديث عن كوفيد 22 أو متحورات لم يتم التحقق من وجودها بشكل طبى أو الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية.

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وصرحت عضو لجنة الصحة في البرلمان، أنه مثلما يتم نشر الأخبار غير الموثوقة حول كوفيد 22 أو المتحورات التى تثير الذعر بين المواطنين، فإن جهود أخرى بحثية تتواصل من أجل اختبار أدوية وأجسام مضادة وأنواع لقاحات تحارب السلالات الشائعة من فيروس كورونا، لكبح الطفرات النادرة المتوقعة عن الفيروس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد ظهور نوع جديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلس، وهو سريع الانتشار ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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