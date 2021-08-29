صحة البرلمان: تسريع تطعيم المواطنين أنسب طرق مواجهة متحورات كورونا

علقت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان، على ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة فى العام المقبل، قائلة إن انتشار فيروس كورونا منذ بدايته، قد شهد العديد من مراحل «التهويل والتهوين»، مؤكدة أنه مثلما نطالب المواطنين بتوخى الحذر الشديد وأقصى درجات الاحتراز والوقاية، فلا يجب إثارة الفزع بينهم بالحديث عن كوفيد 22 أو متحورات لم يتم التحقق من وجودها بشكل طبى أو الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية.

وصرحت عضو لجنة الصحة في البرلمان، أنه مثلما يتم نشر الأخبار غير الموثوقة حول كوفيد 22 أو المتحورات التى تثير الذعر بين المواطنين، فإن جهود أخرى بحثية تتواصل من أجل اختبار أدوية وأجسام مضادة وأنواع لقاحات تحارب السلالات الشائعة من فيروس كورونا، لكبح الطفرات النادرة المتوقعة عن الفيروس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد ظهور نوع جديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلس، وهو سريع الانتشار ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية”.