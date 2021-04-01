«صحة البرلمان» تتابع منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد مرور سنة وثلاثة أشهر على تطبيقها ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هينة الرعاية الصحية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد لمتابعة سير عمل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد مرور سنة وثلاثة أشهر على تطبيقها ببورسعيد .

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء اللجنة علي زيارتهم للمحافظة موجها الشكر لكافة مؤسسات الدولة التى ساهمت فى تطبيق منظومة الصحة ببورسعيد، وموجها الشكر للوزراء والأطباء الذين ساهموا فى إنجاح المنظومة الجديدة والتى جنى ثمارها المواطنين فى تلقى أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.

وأوضح المحافظ أن الطفرة التى شهدتها بورسعيد فى قطاع الصحة ساهمت فى تحقيق مستوى الرضا لدى المواطنين، مؤكدا أننا أصبحنا نشهد عمليات جراحية دقيقة لم تشهدها بورسعيد من قبل فى ظل المنظومة الجديدة ومن خلال تطوير كافة المستشفيات والوحدات الصحية علي أعلى مستوى من الإمكانيات.

ومن جانبه أعرب دكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على فخره بتطبيق المنظومة لأول مرة ببورسعيد ، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى اختيارها كأول محافظة يرجع للقيادة المحلية الحكيمة لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان ، وجهودهم المتواصلة لإنجاز المنظومة وإنجاحها ، مؤكدا أن الخدمات الصحية التى تؤدى حاليا ببورسعيد افضل من الفترة السابقة ونسعى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطن لكافة محافظات مصر، منوها بأنه سيتم ارسال تقرير لمحافظ بورسعيد بكافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة خلال الفترة القادمة لاستكمال المنظومة .

وأكد أعضاء اللجنة فخرهم اليوم للقيام بتقييم تجربة من أفضل التجارب التى شهدتها مصر على أرض بورسعيد بعد مرور أكثر من سنة على تطبيق المنظومة ، معربين عن مدى التغيير والإنجاز التى شهدتها مؤسسسات الصحة الحكومية ببورسعيد وأصبحت على مستوى كبير من الكفاءة ، لافتا أن هناك جهود مستمرة لانجاح المنظومة بنسبة ١٠٠% والتصدى لكافة التحديات .

وخلال اللقاء تم عرض فيليمين عن إنجازات بورسعيد خلال الأربع سنوات الأخيرة وأهدى اللواء عادل الغضبان، درع محافظة بورسعيد للدكتور أشرف حاتم تقديرا لجهود اللجنة فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل والمتابعة المستمرة من جانبهم لتحقيق أفضل مستوى للمنظومة .