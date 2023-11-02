صحة البحيرة توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ أول دبلوم مهني في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية

وقعت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة المعامل بقيادة الدكتور هانى جميعه بروتوكول تعاون مشترك مع معهد الإنتاجية والجودة بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد عبدالرب، لتنفيذ أول دبلوم مهني على مستوى الجمهورية في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية.

و أشار الدكتور هاني جميعة إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم وتطوير نموذج التميز المؤسسي للمعامل الطبية بالبحيرة وتعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة ونقل الخبرات صاحبة الريادة في مجال المعامل الطبية، كما أشاد بإدارة المعامل بالمديرية لتنفيذ ما يقرب من 90 ٪ من الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2023 والجهود الملموسة في توقيع البروتوكول.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور هناء عامر – رئيس قسم تنمية الأعمال بمعهد الإنتاجية والجودة بالاكاديمية البحرية و الدكتور رانيا الشرقاوي – أستاذ التحاليل الطبية جامعة الإسكندرية – عميد كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه جامعه برج العرب و الدكتور أحمد زغلول – نقيب أطباء البحيرة و الدكتور أحمد زعلوك – نقيب الصيادلة بالبحيرة.