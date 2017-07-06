صحة الإسكندرية تُغلق مخزن أدوية مُهربة



مها يونس



صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه تمت مداهمة مستشفى بها مخزن أدوية غير مرخص وغير موجود بالرسم الهندسى لها، حيث يقع فى عمارة ملاصقة ويدار كصيدلية بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلقه إدارياً.



وأضاف “حجازي” أن لجنة من التفتيش الصيدلى وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قامت بالتفتيش على الصيدلية ومخزن الأدوية الملحق بالمستشفى الخاص والكائنة بمنطقة لوران برفقة قوة من مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، وذلك بناء على شكوى وردت من أحد المواطنين.



من جانبها، قالت الدكتورة هالة عبده، مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنه وجد بالصيدلية غير المرخصة كميات كبيرة من الأدوية على الأرفف وبالثلاجة وأذونات صرف أدوية من الصيدلية الداخلية بالمستشفى، حيث تم جرد الأدوية بإجمالى 1204 أصناف منها 4 أصناف مُهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة مباحث التموين وغلقها بالشمع الأحمر والعرض على النيابة.

