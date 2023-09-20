«صحة الإسكندرية» تنتهي من أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفيات المحافظة  

أفاد تقرير صادر عن ديوان عام محافظة الإسكندرية بقيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالعديد من التجهيزات والتطوير بعدد من المستشفيات العامة لديها ، أبرزها مستشفي العامرية والتي شهدت إنشاء مجمع للعيادات المتخصصة بالمبنى الطبي الجديد، وحجرة عمليات جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة مناظير الجهاز الهضمي، حجرة عمليات جراحة القلب “تحت التجهيز” ، حجرة القسطرة القلبية “تحت التجهيز” وحدة عناية مركزة جراحية، غرفة انتظار المرضي، غرفة عمليات المخ والأعصاب، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي.

وعلى صعيد مستشفى صلاح العوضي، فقد تم تطوير غرف العمليات، وجار تجهيز غرفة عناية متوسطة، تم تجهيز غرفة للتطهير ، تم إصلاح جهاز الكيميا بقسم المعمل الخاص بـ “الصفرا، وظائف الكلي، وظائف الكبد”، بالإضافة إلى إصلاح جهاز لأشعة.

وتم استكمال تجهيزات غرفة رقم 1 لتصبح غرفة للعناية المركزة للبالغين بقوة سرير ، وإستكمال تجهيزات غرفة رقم 2 لتصبح غرفة عناية للأطفال المبتسرين بقوة 4 حضانات.

كما شهدت مستشفى رأس التين العام زيادة عدد العيادات وزيادة عدد الخدمات المتوفرة بها من خلال إضافة عيادة لجراحة المخ والأعصاب، تطوير وتجديد غرف قسم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والسونار والدوبلر، بالإضافة إلى عيادة لأمرض القلب.

اما على صعيد البنية التحتية لمستشفى رأس التين العام، فقد تم تطوير قسم الإستقبال والطوارئ عن طريق تطوير غرفة الحقن الآمن وتطوير المدخل الخاص بالطوارئ برخام تجنبا لكسره، بالإضافة إلى تشغيل 6 أجهزة مونيتور حديثة بعناية القلب، وتشغيل جهاز منظار الأنف والإذن السترايكر الألماني وتم عمل أول حالة من خلاله.

وعلى صعيد إدارة العلاج الطبيعي، تم إستكمال تجهيز وحدة أبيس 7 ووحدة المفروزة شرق، وتم التشغيل التجريبي، كما تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة دنا القديمة وتم الإفتتاح التجريبي وفي إنتظار الإفتتاح الرسمي.