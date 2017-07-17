صحة الإسكندرية تغلق 3 مستشفيات بعد ضبط مخالفات جسيمة

مها يونس:أحال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تقارير تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية على ثلاث مستشفيات خاصة إلى الشئون القانونية، تمهيدا لاستصدار قرارات الغلق الإدارى.وكان تقرير التفتيش على إحدى المستشفيات الخاصة بحى العامرية قد أورد عدد من المخالفات الجسيمة

مها يونس:

أحال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تقارير تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية على ثلاث مستشفيات خاصة إلى الشئون القانونية، تمهيدا لاستصدار قرارات الغلق الإدارى.

وكان تقرير التفتيش على إحدى المستشفيات الخاصة بحى العامرية قد أورد عدد من المخالفات الجسيمة أهمها عدم وجود جهاز صدمات كهربية بالعناية المركزة أو حجرة العمليات، ولا يوجد غرفة إفاقة، كما أن إجراء تعقيم الأدوات فى عبوات غير مطابقة.

كما يتم استخدام أدلة كيميائية للتحاليل الطبية منتهية الصلاحية ووجود دور كامل بالمستشفى غير مسجل بالترخيص ، بالإضافة إلى عدم إكتمال ملفات المرضى بالقسم الداخلى ، وعدم حمل العاملين بالمطبخ لشهادات صحية ، فضلا عن عدم وجود ترخيص لبنك الدم أو لقسم الأشعة ، وعدد آخر من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة واالنظافة ومكافحة العدوى.

وإنتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإدارى لقسمى الأشعة وبنك الدم والدور السادس بالكامل لعدم الترخيص وغلق جناح العمليات لوجود مخالفات جسيمة.

كما أورد تقرير التفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بسيدى بشر عدد من المخالفات أهمها وجود غرفة غمليات ووحدتى عناية مركزة غير مدونة بالترخيص علاوة على عدم ترخيص قسم الأشعة ، ووجود خيوط جراحية وأدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية، وعدم وجود غرفة إفاقة ، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد التمريض في حين أن معظمهم غير مرخص لهم بمزاولة المهنة.

فيما ظهرت عدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى ، وإنتتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإدارى لقسم الأشعة لعدم وجود ترخيص ، وكذلك الغلق الإدارى للمستشفى بالكامل لحين تلافى المخالفات.

وجاء فى تقرير تفتيش ثالث على أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدى بشر أيضا عدد من المخالفات أهمها عدم وجود عدد كاف من التمريض بالأقسام الداخلية والعمليات، كما لا يوجد أطباء أو تمريض بالعناية المركزة ولا بقسم الحضانات.

جاء ذلك بالإضافة إلى أنه تم نقل عيادة الأسنان والمعمل والعلاج الطبيعى من أماكنها الأصلية ، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وغرفة العمليات غير مطابقة للمواصفات وغرفة الإفاقة لا يوجد بها جهاز مونيتور ، ووحدة الحضانات وقسم الأشعة غير موجودين بالترخيص ، علاوة على عدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة واالنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى.

وإنتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإدارى لقسمى الأشعة والحضانات لعدم وجود ترخيص ، وكذلك الغلق الإدارى للمستشفى بالكامل لحين تلافى المخالفات.