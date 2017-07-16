صحة الإسكندرية تعلن عن نتائج برنامج المسح الشامل لفيروس سى

مها يونس:أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن نتائج برنامج المسح الشامل لفيروس الالتهاب الكبدى (سى) بعد انتهاء أعمال الأسبوع الأول من البرنامج الذى يتم تنفيذه فى إطار الخطة القومية للقضاء على الفيروس التى تتولى تنفيذها وزارة الصحة والسكان.وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الص

مها يونس:

أعلنت مديرية الشئون الصحية با لإسكندرية عن نتائج برنامج المسح الشامل لفيروس الالتهاب الكبدى (سى) بعد انتهاء أعمال الأسبوع الأول من البرنامج الذى يتم تنفيذه فى إطار الخطة القومية للقضاء على الفيروس التى تتولى تنفيذها وزارة الصحة والسكان.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تم خلال الأسبوع الأول إجراء التحليل السريع ل 8090 حالة حتى الان جاء منها 417 حالة إيجابية للأجسام المضادة للفيروس بنسبة 5% من إجمالى العينات ،تم تحويلهم إلى التأمين الصحى ومستشفى الحميات لاستكمال التحاليل والبدء فى العلاج لمن يثبت إصابته بالفيروس.

وأوضح حجازى أنه تم سحب 2055 عينة من المواطنين المقيمين بنطاق منطقة وسط الإسكندرية الطبية عن طريق الوحدات والسيارات المتنقلة حيث جاءت نتيجة التحاليل إيجابية ل 89 حالة تم تحويل 20 منهم إلى عيادة (محمد فريد) للتأمين الصحى وتحويل الباقين إلى مستشفى حميات الإسكندرية.

كما تم إجراء التحليل السريع ل 2523 مواطن ببرج العرب وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية ل 97 حالة تم تحويل 30 منهم إلى عيادة (محمد فريد) للتأمين الصحى وتحويل الباقى إلى مستشفى حميات الإسكندرية ، وفى المنتزه تم خلال الأسبوع الاول للبرنامج اجراء التحاليل ل 3512 مواطن وجاءت النتيجة إيجابية ل 231 مواطن تبين أن منهم 21 حالة تحت العلاج أو على وشك البدء فيه ، وتم تحويل 59 حالة لعيادة (محمد فريد) للتأمين الصحى لكونهم من منتفعى التأمين الصحى فى حين تم تحويل الباقين إلى مستشفى حميات الإسكندرية.