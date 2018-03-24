صحة الإسكندرية تدفع بـ 10 سيارات لإسعاف الحالات الطارئة فى الانتخابات

مها يونسقامت مديرية الصحة بالإسكندرية بالدفع بعدد 10 سيارات عيادات متنقلة مجهزة بجميع المستلزمات والأدوية لإسعاف الحالات الطارئة والعاجلة خلال الانتخابات الرئاسية، مع تواجد فريق طبى متكامل من أطباء وتمريض لعلاج جميع الحالات وتقديم الرعاية الأولية والعاجلة.ومن المقرر أن تقوم بتحويل الحالات الخطرة

مها يونس

قامت مديرية الصحة بالإسكندرية بالدفع بعدد 10 سيارات عيادات متنقلة مجهزة بجميع المستلزمات والأدوية لإسعاف الحالات الطارئة والعاجلة خلال الانتخابات الرئاسية، مع تواجد فريق طبى متكامل من أطباء وتمريض لعلاج جميع الحالات وتقديم الرعاية الأولية والعاجلة.

ومن المقرر أن تقوم بتحويل الحالات الخطرة لأقرب مستشفى لمكان تمركز سيارة العيادة المتنقلة لاستكمال العلاج، على أن تكون أماكن تمركز العيادات المتنقلة هى “العامرية بشارع الجمهورية، سموحة بميدان فيكتور عما نويل، أمام كوبرى المندرة، بالقرب من حى المنتزه أول، السيوف بالقرب من مجمع المدارس، مستشفى الحميات، الشاطبى بمدرسة محمد على، ميدان المنشية، المتراس بمجمع المدارس، الدخيلة بشارع الجيش”.

وعلى صعيد آخر أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بأن هناك ٣٨٤ مدرسة متخذة كمقر انتخابي وقد تم تجهيز جميع اللجان بوسائل الإضاءة والنظافة.

وتم إخلاء اللجان الفرعية بالدور الأرضي بالمدارس من الطاولات وتوفير الأقفال والرزات لتأمين الصناديق ووسائل الإعاشة اللازمة لقوات التأمين، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم اللجان صباح غد لرؤساء اللجان.

وعلى جانب آخر أوضحت شركة كهرباء الإسكندرية أنه تم المرور على جميع اللجان ومراجعة مصادر التغذية وصيانتها مع توفير فرق تدخل سريع متواجدة بجوار اللجان الانتخابية حسب التوزيع الجغرافى بقيادة مهندس من ذوى الخبرة بكل لجنة.

إضافة إلى غرفة العمليات المنعقدة بمقر شركة الكهرباء، كما تم توفير مولدات باللجان العامة التي يتم بها الفرز بداية من اليوم الأول في العملية الانتخابية وحتى انتهاء الفرزن إلى جانب وجود من ٢ الى ٣ مولد احتياطي سيتم الدفع بها في حالة الضرورة القصوى.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة الإسكندرية قد انعقدت صباح اليوم بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن التجهيز للعملية الانتخابية للتأكد من استعداد كل جهة وتوفيرها للاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية وذلك للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجات قوات تأمين المقار.