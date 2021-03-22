الإسكندرية

«صحة الإسكندرية»: الكشف على 1391 مريضا بالمجان فى العجمى

القافلة ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة وطب الفم والأسنان ، وشارك فيها 38 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية
مها يونس 11:22 ص, الأثنين, 22 مارس 21 11:22 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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انتهت مساء اليوم أعمال القافلة العلاجية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بوحدة الذراع البحرى بمنطقة العجمى بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وصرح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، بأن القافلة التى بدأت أعمالها أمس السبت واستمرت لمدة يومين ، ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة وطب الفم والأسنان ، وشارك فيها 38 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأوضح “السقعان” أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1391 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 23 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جانبه قال الدكتور ممدوح الجميل ، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم إجراء 241 تحليلا طبيبا مختلفا و 5 أشعات بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 80 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 779 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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