«صحارى» تنفذ غلاية المصرية لإنتاج البروبيلين

قال المهندس فوزى عبد الفتاح، رئيس شركة «صحارى» إنها تتولى تنفيذ مشروع «غلاية» بتكلفة 19.5 مليون جنيه بتكليف من شركة «TKIS».

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الغلاية تدخل فى أعمال مصنع «البروبيلين» التابع للشركة المصرية، موضحا أن الغلاية ضخمة ومسئولة عن تسخين المياه داخل المصنع.

وأشار إلى أن شركته تتولى تنفيذ مشروع القرنفل السكنى التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

وأوضح، أن مشروع القرنفل يتكون من عمارتين فقط بالتجمع الخامس، تم الانتهاء منهما خلال الفترة الماضية.

وعن المشروعات الجارى تنفيذها، أكد أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع «سيمنز» لإنشاء 16 محطة سكة حديد على خط سكك حديد «الإسماعيلية/ الشرقية/ بورسعيد» بتكلفة استثمارية تبلغ 85 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع بدأ فى أول عام 2018.

وقال إنه كان من المقرر الانتهاء منه 2020، إلا أن الظروف الحالية التى تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تسببت فى تأخر مواعيد التسليم.

كان «عبدالفتاح» ذكر سابقا أن أزمة كورونا تسببت فى تخفيض حجم الأعمال وتنفيذ المشروعات بنسبة %50، لاتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة.

وأضاف أن مواعيد تسليم المشروعات التى تنفذها الشركة ستتغير طبقا للظروف التى تمر بها البلاد، لأن الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروعات وتسليمها مرتبط بالخروج من الأزمة الحالية، وذلك بالاتفاق مع العملاء.

وعن مقارنة تأثير أزمة كورونا اقتصاديا بما حدث فى أزمة 2008، أوضح أن هناك فارقا كبيرا بين الأزمتين، مؤكدا أن الأزمة الحالية متعددة الأبعاد ومتنوعة وتأثيرها على اقتصاديات الدول طال الجميع دون استثناء، وكل القطاعات كما أن معالمها غير واضحة وزمن الانتهاء أو الخروج منها غير معلوم وغير محدد، وتأثيرها من المرجح أن يكون كبيرا.

وتابع: هناك قطاعات توقفت عن العمل بشكل كامل من ضمنها قطاع السياحة، كما تأثر القطاع العقارى أيضا بنسبة تتراوح من 50 إلى 60 %.

وفيما يخص مرتبات الموظفين، أكد أن الشركة تدرس آليات استمرار العاملين بها، فى ظل أعمال التشغيل بالمعدلات الحالية لحين انتهاء الأزمة، بالاتفاق مع العملاء على تأجيل تسليم الوحدات حتى تستطيع امتصاص جزء من الخسائر، موضحا أنه فى حالة الحظر الكلى وتوقف العمل ستقوم الشركة بتخفيض العمالة والمرتبات، لأن هدفها الأساسى هو الربح، وهى ليست جمعية خيرية.