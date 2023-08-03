«صبور» و«بريسك بزنس» توقعان اتفاقية تعاون في مجال إدارة المشاريع

أعلنت شركة المهندس الاستشاري حسين صبور، توقيع اتفاقية وتحالف مع شركة بريسك بزنس للخدمات الاستشارية الإدارية (بالولايات المتحدة) بهدف التوسع الإقليمي في مجال عقود إدارة المشاريع في مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك لمدة 3 سنوات.

وقع الاتفاقية المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور وعماد عزيز رئيس شركة بريسك بزنس بحضور قيادات الشركتين.

وقال صبور، إن تحالف صبور- بريسك يتوافق مع استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي خلال 3 سنوات المقبلة وذلك عبر إضافة خدمة إدارة المشاريع إلي الخدمات التي تقوم الشركة بتقديمها كأعمال التصميم والإشراف علي التنفيذ لجميع المشاريع في المجالات المختلفة التي تستهدفها الشركة في مصر ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف صبور، أن تقديم هذه الخدمة عبر واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمة إدارة المشاريع يعد التطور الطبيعي لنمو أعمال شركة المهندس الاستشاري حسين صبور علي المستويين المحلي والإقليمي والمنافسة الدولية علي مختلف المشاريع.

وأكد أن هذه الشراكة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية للشركة والتي تقوم علي 3 محاور هي وضع رؤية واضحة للنمو الإقليمي والدخول في تحالفات لإضافة أنشطة جديدة بالإضافة إلي تطبيق قواعد الحوكمة.

وأوضح صبور، أن الشركة تتوسع حاليًا في المملكة العربية السعودية وتعمل في مشروعات في مدينة نيوم مع شركة نمسة للمقاولات في النشاط السكني بالإضافة إلي فندق هامبتون المدار بواسطة شركة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق مع شركة BEC.

وأوضح أن الشركة بصدد أن يكون لها تواجد رسمي في السعودية بعد مشاركتها في العديد من المشاريع الكبرى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من التصميمات الخاصة بتطوير كورنيش جدة، كما لها تواجد في إفريقيا، بأوغندا وسيراليون وغيرها.

من جانبه أكد عماد عزيز رئيس شركة بريسك بزنس، أن توقيع الشراكة مع شركة المهندس الاستشاري حسين صبور تعد خطوة إيجابية واستراتيجية لشركة بريسك وتوسعاتها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت عزيز، إلى أن هذه الشراكة تتيح الفرصة لتقليص الفجوة بين إدارة المشاريع وفق المعايير والممارسات الدولية وما يحدث في الحقيقة في الأسواق المستهدفة، وذلك لتمكين القائمين على المشاريع من تعظيم العائد الاستراتيجي لها مع تقليل المدد الزمنية والاستغلال الأفضل للموارد وتحقيق أعلي معايير الجودة سواء في مصر أو الخليج العربي وإفريقيا.

وأضاف عزيز، أن أول مبادرة من خلال الاتفاقية تشمل تأهيل عدد من مديرين المشاريع من شركة المهندس الاستشاري حسين صبور للحصول على الشهادات الجديدة التي يمنحها المعهد الدولى لإدارة المشاريع The Project Management Institute (PMI)، وهى شهادة متخصصة في إدارة المشاريع في مجالات الإنشاء والتعمير : PMI-CP- Construction Professional in Built Environment Projects.

كما أوضح عزيز أن شركة بريسك بزنس هي شركة مساهمة أمريكية مسجلة في ولاية نيويورك منذ عام 2013، تقدم خدمات إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع لعملائها في أكثر من تسعة وثلاثون دولة في مختلف القطاعات على سبيل المثال لا الحصر، البترول والطاقة – الطاقة المتجددة – الانشاء والتعمير – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الصناعات الغذائية – القطاع المصرفي – القطاع الحكومى – التحول الرقمي – التنمية المؤسسية وغيرها من القطاعات.

10 مليارات جنيه حجم المشروعات التي شاركت فيها شركة صبور العام الماضي

وأشار المهندس محمد معروف رئيس قطاعات دعم وتنمية الأعمال بشركة المهندس الاستشاري حسين صبور، إلي أن هذه الشراكة تعزز من فرص الشركة في مضاعفة حجم أعمال الشركة من خلال رفع تنافسيتها على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أن الشركة نجحت في تحقيق استراتيجية السنوات الماضية في التوسع في إفريقيا والدول العربية وفي مصر.

وأكد معروف، أن حجم أعمال الشركة في المشاريع التي شاركت فيها العام الماضي يقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وتستهدف في خطتها المستقبلية استهداف المزيد من المشاريع بمنطقة الخليج وإفريقيا، منها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوغندا وكوت ديفوار ودول شمال ووسط إفريقيا بالإضافة إلي مشروعات دول إعادة الإعمار وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في مصر.