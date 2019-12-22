صبور : الدولة المتحكم الوحيد فى تطوير الأراضى وأسعار طرحها

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر الأهرام الاقتصادى الرابع تحت عنوان الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو

قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، ومكتب صبور للاستشارات، إن الدولة مازالت المتحكم الوحيد في تطوير الأراضي، وطرحها على المطورين العقاريين بأسعار مرتفعة.

وأضاف على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادى الرابع تحت عنوان الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو أن عام 2020 سيكون أفضل للقطاع العقاري مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى وجود خطورة على المطورين العقاريين الجدد، الذين يفتقدون إلى الخبرة وامتلاك الملاءة المالية المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالتقسيط على مدد طويلة.

وتابع: إن المطورين الجدد سيواجهون صعوبة فى الصمود بالسوق العقارية، خاصة في ظل التحديات الكثيرة الذي يشهدها القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر الأهرام الاقتصادى الرابع تحت عنوان: “إستيراتيجية التحول للاقتصاد الرقمي ومبادرة البنك المركزي وانعكاسها على التطوير العقاري”.