صبري فواز : أخوض رمضان المقبل بـ«أسود فاتح».. وراض عن تجاربي في 2019

قال الفنان صبري فواز إنه سيخوض موسم رمضان القادم بمسلسل” أسود فاتح” مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وأضاف فواز لـ”المال” أنه لأول مرة سيشارك في تجربة درامية بهذه النوعية مع فنانة عربية ومنتج لبناني في شهر رمضان في مشواره الفني ويجسد فيه شخصية اجتماعية معينة.

وأكد صبري فواز أنه راض عن تجربته التي قدمها في عام 2019 في الدراما بمسلسل قيد عائلي، مشيرا إلى أن فيلم استدعاء ولي عمرو الذي طرح بالسينمات مؤخرا بدأ في تحقيق إيرادات جيدة، متمنيا أن يحقق نجاحا أفضل الفترة المقبلة.

كما كرمت شبكة قنوات النيل المتخصصة الفنان خالد الصاوي كأفضل ممثل عن دوره بمسلسل قيد عائلي الذي ضم نخبة من الفنانين الكبار والشباب منهم ميرفيت أمين وبوسي وعزت العلايلي ومحمد رياض ومنة فضالي ورامي وحيد ودنيا عبد العزيز إخراج تامر حمزة وإنتاج فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ويشارك في فيلم استدعاء ولي عمرو ببطولته مع حورية فرغلي وكوكبة من الفنانين منهم سماح أنور ومحمد عز والفيلم تأليف محمد سمير مبروك، وأقيم العرض الخاص له منذ أيام، بينما جالاكسي بالمنديل بحضور أبطاله وعدد من الفنانين.