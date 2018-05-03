صبحي يلتقي وفداً من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي

بدور إبراهيمالتقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم الخميس، بوفد من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي "JINSA" الذي يزور مصر حالياوتناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في الحرب علي الإرهاب وإرساء دعائ

بدور إبراهيم

التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم الخميس، بوفد من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي “JINSA” الذي يزور مصر حاليا

وتناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في الحرب علي الإرهاب وإرساء دعائم الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي على عمق العلاقات الإستراتيجية الممتدة لعقود بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم المساعي المشتركة للسلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة التي تهدف لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأمريكي بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

وأكد الوفد علي أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين علي كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك علي الساحتين الإقليمية والدولية .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .