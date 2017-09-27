صبحي يلتقي مقاتلي الجيش الثاني وطلاب ضباط الاحتياط ومعهد الصف المعلمين

بدور إبراهيم:التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود، من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، وطلبة كلية ضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ونقل

بدور إبراهيم:

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود، من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، وطلبة كلية ضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديرة لتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقى للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التى جسدت عظمة وبراعة المقاتل المصرى، وتلاحم أبناء الشعب خلف قواتة المسلحة حتى تحقيق النصر المبين، كما قدم التهنئه لرجال القوات المسلحة على انضمام أحدث القطع البحرية فى العالم للخدمة فى قواتنا البحرية، بما يعزز من قدراتها وامكانياتها القتالية، ويمكنها من تنفيذ جميع المهام.

وأكد أن استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الآمن لمخططات التنمية الشاملة للدولة، بكافة ربوع مصر، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة، والشرطة، فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية فى شبة جزيرة سيناء.

وأشاد القائد العام بما حققته قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، من نجاحات متتالية خلال مراحل عملية “حق الشهيد” بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب، مؤكدا أن الشعب المصرى يقدر تضحياتهم وبطولاتهم من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها .

أدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود، استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأكد على ضرورة الحفاظ علي مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم، ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكله إليهم بكفاءة تامة، والعمل علي توفير جميع الامكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً .

كما قام القائد العام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم فى أدائهم لمهامهم فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، حضر اللقاء عدداً من قادة القوات المسلحة.